CHURRO. Todos los caminos indican que al final la convención saldrá churro, porque la mayoría de corrientes no asomará el cacho. Pero los ilustres del movimiento sin cabeza mandan a decir que con JOH, “papi a la orden” y Reinaldo, les basta y hasta les sobra... Será...



ROGAR. Pues, hombre, Hilario, el “resignado” de El Hatillo se queda en casita y no va a la convención “viudo alegre”. Ni porque su ahijado en tiempos de Maduro, el “Niño Gualaco”, lo llegó a rogar hasta su chola.



PANAL. Reinaldo discurseó en la chola del “resignado” y hasta le estuvo echando cumbos. Pero ni así lo pudo convencer. Para que vean ustedes hasta dónde anda de resentido el hombre. “Pior” con eso de Cuqui. Picó el panal Rial.



MISA. Mauricio Oliva y sus peluches seguían en “misa” anoche y al cierre todavía no salía humo blanco sobre si van o no van. To be or not to be...



VIEJO. El “papi” ya casi le ha dado el sí al movimiento sin cabeza, aunque Chávez Madison jura que ese audio es viejo... Sepa Judas cómo será que es “viejo”, si allí le contesta lo de “rogado” a “Netanyahu”, y eso lo dijo la semana pasada.



ROGADO. Hay que buscar el momento apropiado para las cosas y “no soy ningún irresponsable, no soy ningún cobarde, mucho menos, un rogado”, dijo el virtual candidato del MSC.



ALCALDE. “Cuando Honduras tenga un presidente que fue alcalde, vamos a demostrar cómo se hacen las cosas... ténganlo por seguro que las cosas van a cambiar con la dirección que Dios nos está dando”, dijo el “papi”.



APÓSTOL. El bigotudo olanchano ha recibido la grata visita del “apóstol” Santiago y todos los caminos indican que se une a las filas del gonfalón rojo y negro. Congratulations...



POLO. Otra vez la campana ha salvado a Polo Crivelli. Duro de matar el hombre. No durmió ni una noche en el mamo, porque antenoche lo tuvieron que llevar a una clínica privada, y ayer le dictaron medidas sustitutivas al bote. Saludes les deja y se regresa a Choloma.



CHICKEN. La cosa está que le truena por apearse a “Cali” de la alcaldía “jampedrana”. En su mismo partido, el exbrazo derecho del “papi” le lleva un hambre perra con el movimiento del “resignado”, y ahora “Power Chicken” se une al elenco por la corriente de Will Méndez en Libre.

HUELGA. En medio de tanto desmadre por el gobierno parlamentario y la convención azuleja, le mandan a preguntar al terror de los periquitos que en qué quedó al fin la cacareada ampliación del año lectivo a los colegios que estuvieron en huelga más de un mes... Ummm...