RAMOS. Con fe miles de fieles salieron a con sus ramos de palmas a celebrar la entrada triunfal del Hijo de Dios y el inicio de la Semana Mayor, muchos llegaron a pedir perdón por sus pecados, y otros andan más embullados en irse para la playa.



CORAZÓN. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, en el Domingo de Ramos, reflexionó que muchos no quieren abrir el corazón al amor, prefieren encerrarse en el odio, en la violencia, como aquellas personas que gritaron que crucificaran al Señor Jesucristo y que liberaran a Barrabás.



DIVERTIDO. El Indómito se divirtió de lo lindo el fin de semana agarrando canechos en Amapala y recorriendo la ruta del Sol en el sur de Honduras, anda promoviendo el Turismo y mostrando las bellezas de Honduras.



ALBOROTO. Y como aquí lo que nos gusta es el alboroto, muchos andan como locos buscando “calales” para irse de parranda y en las casas de empeño están parando muchas de sus cosas…después del trueno es el Jesús María.



CONDONES. En Salud no se anduvieron con cosas, para evitar embarazos o enfermedades comenzaron a repartir condones a diestra y siniestra en las salidas de la ciudad, este “operativo” fue mal visto por las iglesias, dicen que eso es promover la promiscuidad.



CONTEO. Lisandro Rosales es bueno para el cálculo. Ayer aseguró que ya había contabilizado 80 mil veraneantes que se desplazaron entre viernes y sábado, que llevaban de todo, hasta sus mascotas. ¿Cómo habrá hecho el hombrón

para contarlos?



ARMAS. Los liberales se preguntan por qué a estas alturas Luis Zelaya, como presidente del golofón rojo blanco rojo, no se pronuncia sobre los recursos de reposición que presentaron los 17 diputados expulsados. Sabe que es un arma valiosa que tiene para negociar la bendita unidad. ¿Será ?



CARGOS. Después de Semana Santa los políticos, léase PN, PL y Libre, se dedicarán solo a negociar las propuestas de candidatos a los puestos de los organismos electorales que deben estar nombrados por tarde el 14 de mayo. Las leyes serán aprobadas después. Congratulations a los que ya están fijos.



CUARTA. Por los vientos que soplan las partes más sensibles de las reformas electorales serán sometidas a las figuras del plebiscito y referéndum. Ya andan hablando de una cuarta urna. Solo es de esperar.



CHOLUTECA. El ex Pac mayor, Nasralla, ahora anda más incitador que las “liebres” y en sus redes sociales ha respaldado los actos vandálicos registrados en la tierra del Mauricio, ahora dice que los sureños también se van en caravana.



DEPURACIÓN. Por allí andan la bulla de un decreto que está en el soberano para darles corte de chaleco a profesores y doctores mediante las comisiones de transformaciones. A simple vista viene una depuración masiva como pasó en

la “poli”.