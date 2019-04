CUATRO. Saludes les mandan desde los recintos de la diosa Temis y que los esperen hasta después de Semana Santa. Ajá, y toda esa “people” del Poder Judicial no se va de vacaciones a mediados y a finales de cada año, y ahora también en la Semana Morazánica. O sea que los ilustres tienen cuatro vacaciones al año. Pobre, pueblo, pobre...

OLFATO. Los aesejotas tienen buen olfato y últimamente no han salido del hemiciclo, poniéndose a la orden, así es que, si el día menos pensado los ven allá por la 21 de Octubre, o por El Obelisco, ya sabrán ustedes para dónde va el elefante, como dice el hombre de El Cumbo.

PAPI. Por cierto que, si “papi a la orden” al fin se avienta, todos los caminos indican que el candidato azulejo a la AMDC será Chávez Madison, quien tiene meses de estar trabajando con todos los coordinadores sectoriales del PN.

TALIBÁN. Lástima, lamentan ciertos cachurecos, algunas amistades y socios que tiene “papi a la orden”, entre ellos un talibán que es un gato para caer parado en todos los gobiernos y hasta en la Corte... ¡Ahhh! y que es gran alero de Micheletti y compañía.

ALIANZA. Las malas lenguas no descartan una próxima alianza entre Libre y el gonfalón rojo-blanco-rojo, la cual sería invencible, pero no con el alero del señor de la televisión, sino, con el otro. Como dicen que uno y otro ahora son la misma cosa y que solo quieren llegar al poder para meter al mamo a “reimundo” y medio mundo, ahora sus exaliados les hacen las cruces.

IGOR. Reaparece Igor, en carne y hueso, en los aposentos de “Netanyahu”, para ponerse a sus órdenes con el asunto de las llevadas y traídas reformas electorales. Entre tanto, el number one del Congreso manda a decir que continúa reuniéndose con todos los sectores, para conocer sus opiniones.

SECA. Vuelve la mula al trigo con la Ley Seca de la AMDC. Pero, pregúntenles si le van a dejar de cobrar impuestos a los restaurantes y chupaderos, que dejarán de vender en Semana Santa. Sepa Judas cómo puercas es que quieren promover el turismo en la capital.

PLAN. Si lo que quieren es combatir el alcoholismo, eso está bueno, pero eso no se logra con leyes secas. Y, el que no crea, que le pregunte a los gringos. Para eso se requiere de un plan integral, que incluya la educación, las iglesias, los grupos juveniles, la sociedad civil, en fin... Y, prohibir la venta total, los 365 días del año. No hay que ser hipócritas.

CHULA. Vuelven los encapuchados a los recintos universitarios. Esta vez protestaron por el empate del domingo entre Motagua y Olimpia y amenazan con volver a tomarse el bulevar Suyapa si el uruguayo de la H no llama a Chula Gómez y a Rambo de León. ¿Y el rector y compañía?... Very well, thank you.