TPS. Preguntan desde la capital federal que cuándo van a mandar a un embajador a tiempo completo, porque, con todo ese desmadre del TPS, de las deportaciones, de las caravanas, en fin, ocupan a alguien que esté allá 24-7. Como al súper Marlon lo trajeron para aquí a arreglar las mil y una noche de Pasolini.



REGLAS. Los trillizos sacaron un tamagás de respuesta a Pinedita y compañía, explicando por qué salvaron de la hoguera a los 17, incluido el muchachito de la Humuya. Los mandan a reaprender derecho y a que lean los estatutos de su propio partido. Como OP nunca notificó al TSE el cambio de las reglas del juego, como manda la Ley Electoral. Pobres liberales.



DEUDA. Que alguien me explique, por favor, pide JLM, cómo puercas es eso que el CCEPL desconoce la autoridad del TSE sobre la expulsión de los 17, pero, cuando se trata de la repartición de la deuda política –y con aumento ilegal- allí van corriendo a meter la mano. Que alguien me explique.



JINETES. Los Cubas aseguran que el Central Ejecutivo también tiene sus cuatro jinetes del apocalipsis y que los ilustres tienen bien enganchado a LZ y están terminando de llevar al despeñadero al pobre Partido Liberal...Será...



ASAMBLEA. Para la otra semana –de mañana en ocho- se anuncia gran asamblea liberal en la zona oriental, con la participación de la dirigencia municipal y departamental, diputados, vieja guardia, en fin... El propósito del encuentro es debatir el futuro de los “cuatro jinetes” y su jefe supremo.



IGOR. La bulla entre los círculos cercanos al señor de la televisión es que el hombre ya no quiere seguir, que cree que en la avenida La Paz están entregados y que de nada sirve cualquier cosa que hagan y amenaza con zafarse. El hombre tenía la esperanza de que lo pondrían después del mentado diálogo de Igor o con la Ley Magnitsky.



COALICIÓN. Las malas lenguas juran que a eso se debe que LZ anda tan emocionado y envalentonado con las banderas anticorrupción y antisistema, porque parece que SN le ha prometido que, si decide retirarse- lo apoyaría a él como candidato de la mentada coalición... ¿Estáis oyendo, Olancho?...



NUEVO. Pues, hombre, Hilario, hoy sí ya hay oficialmente nuevo embajador venezolano en estas latitudes, así es que, ya están sabidos. Los que quieren refundir la Patria andan picados. Como se quedaron congelados en la tal Guerra Fría. Por cierto que son los únicos que se han quedado en el frízer. Ya ni Sánchez Cerén ni Danielito ponen el pecho por el busero superado.



OABI. Los pobres guardias de seguridad de la OABI, ya llevan como tres meses comiendo tajaditas de aire, porque resulta que no les han pagado. La excusa de sus jefes es que a ellos tampoco les ha pagado el gobierno.