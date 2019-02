SOLEDAD. En el Central Ejecutivo hasta asustaban ayer de la soledad en la celebración de sus 128 abriles. Algunos hasta se durmieron del aburrimiento. Tiempos aquellos cuando sus bases, activistas, dirigentes y funcionarios no cabían en la plazoleta.



LEÑA. En vez de invitar a los precandidatos –los que sean- para darle vida al partido, a los alcaldes, a líderes juveniles, en fin, le siguen echando leña al fuego. Qué costaba regarle maíz a Raúl Valladares, a Yuri, a Maribel Ya, a Kikito, al mismo LZ y a todo aquel que aspire, a compartir la celebración. Pero no.



SOLITO. Para más el chelito Micheletti, él solito allá en El Progreso, junto al alcalde, hizo lo suyo. Nada costaba que las autoridades a nivel central hicieran lo propio. Y a todo aquel que critica la división le dicen “prensa tarifada”. Pobre Partido Liberal.



CIUDAD. Para que vean que en la Vida Mejor hay para todos y todas, le acaban de repartir su alita en Ciudad Mujer a unas ilustres que se anduvieron desgalillando, no en la campaña política, sino, con el “fuera JOH”. Para que vean que en eso no hay sectarismo. Congratulations...



CAMBIOS. Ajá, y los tales cambios en la Vida Mejor, ¿en qué quedaron al fin? Hasta ahora solo han juramentado al terror de los periquitos y a Alba, y en las dos secretarías que ya les habían encaramado interventoras. Aquí hay gente buena, hombre. Y muy buena. Solo es de buscar. Hombres y mujeres.



PRISA. “Tengo prisa, pero no pienso ir a la carrera” con el desmadre de la ENEE, manda a decir el súper Marlon... ¡Ahhh! Y anuncia que, en cuanto pase Semana Santa, arranca las negociaciones con los gurúes del FMI, a quienes conoce de pies a cabeza, porque convive con ellos allá en la capital federal.



ERA. Despedida y media la que Rafael “anarquía” y compañía le organizaron ayer en el vetusto Toncontín al ahora exembajador de Venezuela en Honduras. Hubo discursos, abrazos, besos y lágrimas de cocodrilo. Nunca se descongelaron estos. El mundo va a regresar a la Era del Hielo y ellos van a estar allí, en primera fila.



VACA. Qué bonito hablan AMLO y sus fans catrachos de los principios aquellos del respeto a la “autodeterminación de los pueblos” y el de “no intervención en asuntos internos de otros países”. Ajá, y en el 2009, ¿quién puercas le respetó esos “principios” a la pobre Honduras? Todo lo contrario, le cayeron en vaca, empezando por el Maduro venezolano.



LÍNEA. A ver qué hace Tránsito contra el energúmeno que se dio vuelta en el tal “rapidito” en el bulevar Suyapa, frente a la UNAH. Claramente se ve que el orate no hace el alto, al entrar a uno de los bulevares más transitados, por ir peleando línea. En cualquier país serio le cancelan la licencia de por vida.