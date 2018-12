RENUNCIAS. El secre privado del mero mero ha confirmado que, a más tardar hoy, todos los ministros (as), directores, gerentes, comisionados, en fin, tendrán que mandar sus renuncias a Palacio y que la otra semana, previa evaluación de la SGG, el Indómito hará los anuncios respectivos. To be or not to be.



TAJO. La bulla es que a varios y a varias los mandarán a la guillotina y les cortarán la cabeza de tajo. Las malas lenguas aseguran que VM pasa de la Interventora del IHSS a El Ocotal, a ocupar la silla de Julián, y será la nueva power de la SS. Aunque otros mencionan a OR.



HORA. El boyfriend de la “Mujer Araña”, que es hombre muy cercano al Despacho Presidencial, le pasó el guacho que el Indómito ha decidido integrar a diferentes sectores a su Gabinete, por considerar que los cachurecos-cachurecos ya tuvieron su oportunidad y que ha llegado la hora de integrar a “people” de la SC y otras hierbas.

DEDO. La otra bulla es que una conocida ong, que ha mantenido el dedo sobre la llaga en la monstruosa corrupción en salud, podría pasar a ser la power en todo el sistema sanitario. CH sería el ungido junto a su equipo. A ver, dijo el cieguito. Depende de la dependidura.



GRINGOS. Para que vean ustedes cómo han cambiado las relaciones con los “gringos”... En los años 80, cuando usaban a Honduras como portaaviones para atacar Nicaragua y al FMLN salvadoreño, aquí era lluvia de dólares y de equipo militar, incluido aviones. Hoy regalan una avionetilla, de esas que hasta se apagan, y gran alboroto.



IAIP. Otro pleito en lo que queda del pobre Partido Liberal, ya no por el RNP, sino por el nombramiento del nuevo magistrado en el elefante blanco llamado IAIP. Aquellos que dijimos quieren meter a unos mapaches y mapachas, pero la bancada y Chilo Cruz están apoyando a Dalis Reynaud.



EEH. Pues, hombre, Hilario, la otra bulla es que la EEH se queda, pero, eso sí, de ahora en adelante la tendrán a mecate corto y lo primerito que le han advertido es que cuidadito y le vuelve a hacer cobros retroactivos al pobre, pueblo, pobre... También tendrá que hoy sí, reducir las pérdidas, porque, hasta ahora, neles pasteles.



DEBUT. Héctor Iván, el excomisionado y esposo de la “rubia peligrosa”, acaba de debutar en los tribunales con el caso de los entoletados por la “maxi” por el nuevo culebrón del IHSS. Por lo menos el brasileño y compañía les están consiguiendo chamba que es un contento a los abogados.



BAJA. Los homicidios siguen a la baja y el Indómito no pierde las esperanzas de cerrar el año con 39 palmos por cada 100 mil habitantes. Buena por Honduras. En Costa Rica han matado a varias turistas en las últimas semanas, solo que los medios de allá no publican esas cosas.