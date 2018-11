NUNCA. Mauricio Oliva tiene con corre que te alcanzo a varios con su anuncio de la “consulta popular” con olor a cuarta urna y hasta a constituyente. El primero en brincar de a metro ha sido el “resignado” de El Hatillo. Rial manda a decir que apoya la tal consulta, pero que cuidadito le salen con una constituyente, porque eso, nunca chele.



SALIDA. “Lejos de temerle a una consulta popular –manda a decir “Netanyahu”- le pido a la sociedad y a los miembros de mi partido y bancada que la veamos como la salida más efectiva a todos los problemas que nos mantienen enfrentados y, encontrar así, la reconciliación que tanto necesitamos”... Ummmm...



MAL. El culebrón en Salud ha terminado como tenía que terminar. En realidad el trabajo inició mal. No puede haber intervención con el intervenido adentro y, “pior” aun, liderando la intervención. El intervenido debió entender el mensaje y los interventores no debieron aceptar el reto en esas condiciones.



CANCHA. Ahora la pelota queda en la cancha de JOH. O se queda con el ministro o se queda con la comisión, pero no puede estar con los dos a la vez. O manda a los dos al carajo y nombra a un nuevo ministro, como hubiera sido lo correcto desde un principio. Seguro que lo mismo va a pasar en Educación.



TRUMP. Hasta el cierre todos los caminos indicaban anoche que a Trump le salió el T por la C con su retórica antiinmigrante y sus insultos a los del Triángulo Norte, porque le iban pegando una gran marimbeada en la Cámara de Representantes, aunque mantenía la mayoría en el Senado... ¿Y Bartolo?...



RNP. Los Rolandos, los Óscar y los Royes juran –y que les dé paperas a los líderes de sus partidos si están mintiendo, dicen- que todos los cargos en el RNP serán escogidos por concurso. Ojalá sea cierto. Ya es tiempo que le den vuelta de calcetín a ese antro y eso solo será posible con personal técnico y serio.



OÍDOS. Los tres tristes tigres del RNP se están jugando el pellejo. En sus manos está ganarse el respeto, la confianza y hasta la admiración de la “people” o, ha contrario sensu, el repudio, la condena y hasta el patíbulo si solo llegan a hacer más de lo mismo. El que tenga oídos...



PEPE. El exhombre de El Chimbo ya sacó la cara por su brother mayor y manda a decir que el principio de presunción de inocencia es sagrado aquí y en la China. Los aleros de “Pepe” juran que el hombre está tranquilo y sereno, como aquel que dijimos.



TALANGA. Tomada otra vez la Alcaldía de Talanga. El pobre, pueblo, pobre ya no aguanta las uñas de su señor alcalde. Sepa Judas por qué lo eligieron si ya días que lo venían denunciando. Pobre Honduras. Los ediles se convierten en reyezuelos y dilapidan los pocos centavos que les caen.