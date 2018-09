CHINEÓ. El señor de la televisión asegura que chineó a “noche clarita”, a su hermana Waleska, y a Kilvito. A los tres los chineó y hasta les dio sus buenas nalgadas cuando se portaban mal, asegura. Por eso, dice, mejor ni les contesta cuando hablan cosas de él... Será...



BID. Las malas lenguas juran que al representante del BID lo mandaron a traer de la lengua de Washington para que aclare todo ese desmadre del llevado y traído Trans 450. Como el hombre mete sus manos al fuego por el fallido proyecto. Allá tendrá que explicar cómo puercas es que los del BID de aquí no se dieron ni cuenta del cambio de dueño.



AMADO. La Gaby lanzó ayer la casa por la ventana con la celebración de los cien años de su papi, el abogado y exministro de Trabajo, don Amado H. Núñez, como se ha identificado siempre. Hubo misa de acción de gracias y gran chojín, allá en sus dominios, en Sabanagrande. Le habrán regado maíz a LZ... Ummmm...



DEFENSA. La Corte ha ordenado al MP que se le informe a Mauricio Oliva, basada en el principio del derecho a la defensa, si lo están investigando o no y, si lo están investigando, sobre qué caso, para que se pueda defender. Y a los exconcejales los mandan a defenderse en libertad por el caso de los viáticos.



PEPE. El abogado de “Pepe” Lobo manda a decir que el hombre está tranquilo y sereno, como el Brujo de La Paz, y que los gringos ni remotamente han pedido su cabeza en bandeja de plata, como le han estado dando duro y parejo en esas redes fecales... Ve... perdón, redes sociales.



LISTO. Pero el pronosticador, que se la dio para Sudamérica, jura que en el imperio ya tienen listo el pedido de extradición de un expresidente y que el ilustre no tocará tablita junto a otros personajes. Será por eso que se habrá levantado el globo sonda.



OTRO. A propósito, al expresidente Suazo Córdova se le murió otro hijo antenoche. Se trata de Carlos Roberto Suazo Zacapa, que en días pasados había sido detenido por lavado de activos, con 70 mil dólares, pero el hombre probó que el billete era producto de la venta de un terreno. En enero se le murió su hijo Bayron. Saludes a Julián.



PAPELES. Grave esa denuncia de Rafael Barahona. Y el hombre habla como papeles en la mano, en su calidad de exadministrador de la Cancillería. Barahona jura que hay toda una confabulación de fiscales del MP, que fueron subordinados de Mundo Orellana, para no investigar al expresidente Zelaya ni a sus funcionarios.



NADA. Señala, con nombre y apellido, al fiscal Aníbal Izaguirre, quien le dijo que no puede tocar a Mundo Orellana, porque pierde su empleo. Ha hecho serias acusaciones en contra del exfiscal general y lo reta a que lo querelle... Hicieron fiesta, dice, con el pisto de Taiwán.