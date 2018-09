6, 700. Nada menos que 6,700 millones a disposición de 120 mil familias productoras de café que han sido afectadas por la caída de los precios del grano. No se pueden quejar. El Indómito sancionó ayer los dos decretos que viabilizan el acceso de los cafetaleros a esos fondos. JOH resaltó en su discurso la importancia de ese rubro en la economía nacional.



VOLAR. Quién será ese personaje que, según Carlos Hernández, -el power de Transparencia Internacional en estas latitudes- tiene tanto pisto –y supuestamente mal habido- que hasta le compró una avioneta a su hijo solo para que aprendiera a volar...Será...



VERDAD. Caramba, compa, como dice aquel, ni Mauricio Oliva ni Reinaldo ni Rasel -cuando pasaban peleando- han logrado sacar tan rápido de quicio al olanchano, como lo acaba de hacer el obispo de Copán. Habrá sido porque le dijo la verdad. Como dicen que la verdad duele.



CUÑA. Y qué fue lo que dijo Darwin Andino. Cuál fue el gran “insulto”. El prelado solo dijo que ya es tiempo que Mel se retire de la política y le dé espacio a nuevas caras. Ni porque lo trató con mucho respeto y hasta le dijo “don Manuel Zelaya Rosales”. Solo le quitó la cuña y se fue...



QUISO. O se habrá enojado porque dijo que lo que Mel critica del gobierno actual, eso de la reelección, “él lo quiso hacer, claro que lo hizo mal y entonces no le resultó, pero él lo intentó”, solo que a la brava y el T le salió por la C... Será...



PRUEBA. Y el olanchano perdió la dulzura del carácter y le sacó el machete en un tuit, llamándolo “sepulcro blanqueado”, que viola la Ley de Dios y que oculta bajo su sotana a los autores del tal golpe de 2009. “Lo reto a que presente una sola prueba en mi contra”, dijo. Mel asegura que es el segundo obispo que lo ataca este mes. Los lleva contaditos.



OEA. LZ y sus peluches pintaron llantas ayer otra vez para la capital federal, donde tendrán “misa” con el uruguayo de la OEA, y con “people” del Departamento de Estado. Lástima que las elecciones se ganan con votos, porque, si fuera por el número de reuniones con esos señores, al hombre nadie le quitaba la guayaba.



ATIC. De nada sirven todas esas aclaraciones de la ATIC y de la chepa, las ruedas de prensa que hacen a cada rato para presentar a bandas criminales y mareros con chalecos, chapas, armas, fatiga y botas de la Ppolicía. Las ONG de “derechos humanos” afines a Libre ya dan por un hecho que la ATIC mató a los dos exestudiantes del Técnico Honduras.



IVÁN. El cómico chapín no anda con babosadas y ya prohibió el ingreso a Guatemala de Iván el terrible y ha ordenado que vigilen hasta los puntos ciegos. Lo divertido es que la orden presidencial es “confidencial” y en esas redes ya la volvieron viral.