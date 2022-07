Hong Kong: ¿Promesa cumplida o traición?

HONG KONG, CHINA.- Al llegar a la medianoche del 30 de junio de 1997, cuando Hong Kong pasaba de manos británicas a chinas, el diputado prodemocracia Lee Wing-tat se asomó con sus compañeros al balcón de la asamblea legislativa municipal con una pancarta de protesta.

Se cumplen 25 años de esa fecha y la ciudad se encuentra en el teórico ecuador del sistema “Un país, dos sistemas”, el modelo de gobernanza acordado entre Londres y Pekín para que la ciudad conservara su autonomía y sus libertades.

Previsto para 50 años, la vigencia de este principio está más cuestionado que nunca por la represión impulsada contra la disidencia en la ciudad. Pero la batalla empezó desde el primer minuto de la retrocesión.

Entrado el 1 de julio, Lee y muchos de sus compañeros se quedaron sin escaño, sancionados por China por apoyar los intentos de última hora del gobernador británico Chris Patten para democratizar el territorio.

Aún sin escaño, se quedaron en la asamblea para protestar por la expulsión. Otros opositores acudieron a la ceremonia oficial del traspaso en una muestra de buena voluntad, pero luego se sumaron a la protesta.

“Este es un momento del que toda la población china debería sentir orgullo”, dijo entonces en un discurso Martin Lee, fundador del Partido Democrático de Hong Kong. “Esperamos que Hong Kong y China puedan progresar juntos”.

Lee Wing-tat no compartía la confianza. “Ya no éramos tan optimistas y ya no creíamos que tendríamos una democracia plena”, explica.

Sus temores parecen confirmados medio siglo después. Entre arrestados por la ley de seguridad nacional de 2020, descalificados por el nuevo sistema electoral o exiliados como él, ya no quedan diputados opositores en Hong Kong.

