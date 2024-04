Pretensiones sobre Fran Lebowitz

Aunque no volvió a este género, su incursión en la literatura fue con la novela “La mente dividida”. De ahí en adelante, Kalton Harold Brühl se volcó al cuento negro, y no ha vuelto a los terrenos de la novela, aunque en broma y en serio, ha dicho que no le interesa volver a sus inicios. El abogado de profesión no tiene planes de otro libro en el mediano plazo.