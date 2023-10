Javier Ordóñez representará a Honduras en México

Considero que actualmente hay un balance entre la pintura y el mural, ya que desde mis inicios y preparación profesional me dediqué a la pintura, la cual me permitió exponer en importantes galerías dentro y fuera del país; sin embargo, con mi estancia en el extranjero he logrado ejecutar varios murales, dedicando gran parte de mi tiempo al muralismo fuera del país.

En mis 13 años de trayectoria artística he sido partícipe en varias exposiciones colectivas, nacionales e internacionales alrededor de 12 países.

He llevado a cabo exposiciones individuales en el extranjero, he participado en concursos nacionales y bienales.

De igual manera, he sido seleccionado para unirme a encuentros de muralismo fuera y dentro del país; he fungido como jurado calificador en concursos de arte y he obtenido talleres de arte y escultura por medio de la Embajada de EE. UU., he organizado encuentros de muralismo en Hidalgo, México.