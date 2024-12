Selección de Grandes Crímenes: Odio mortal (Parte 2/3)

1

RESUMEN. El Cholo era un viejo conocido de la Policía. Controlaba buena parte del mercado de drogas de la zona de Puerto Cortés y alrededores, y deseaba expandirse más, para ser un capo algún día. Pero ese día nunca llegó. Un día, mientras estaba sentado en una acera, hablando por teléfono, vio acercarse a un hombre al que reconoció de inmediato, a pesar de la mascarilla y la gorra que llevaba. Lo saludó con un gesto de cabeza, y siguió en su conversación. La Policía supo después que hablaba con Karen, su esposa. El hombre no le devolvió el saludo; se acercó a él, sacó una pistola de debajo de la falda de su camisa, y le apuntó a la cabeza. Le disparó varias veces. Luego, lo remató. Ese fue el fin del Cholo. Pero, ¿por qué lo mataron? ¿Quién era el asesino? ¿Conocía el Cholo al sicario? La Policía estaba segura que sí; y los agentes decían, como principal hipótesis, que su muerte estaba relacionada con el pleito de territorio para la venta de droga. Pero, ¿esa era la verdad? ¿Quién tenía interés en la muerte del Cholo?

Su esposa dijo que tenía enemigos, pero que ella no los conocía, porque el Cholo no era hombre que hablara mucho de sus negocios. Sin embargo, en la escena del crimen, mientras Karen lloraba sobre el cadáver de su marido, levantó la cabeza, miró con ira a una mujer que estaba cerca del cuerpo, y que lloraba en silencio, y le dijo:

“¿Y vos que hacés aquí, maldita quitamaridos?”.

La muchacha se retiró, pero un agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) la alcanzó al doblar una esquina, cuando se retiraba. Le dijo que ella estaba enamorada del Cholo, y que tenía una niña con él. Que su relación era vieja, y que ella nunca supo que el Cholo era casado.

“¿Sabe usted de alguien que quisiera matar a su marido?” -le preguntó el agente.

“No” -dijo ella.

“¿Cree que la señora que está llorando sobre el cuerpo sea la responsable?”.

“No sé, señor... Yo ni siquiera sabía que esa señora existía”.

“Pero, por lo que vimos, y por lo que le dijo, debemos entender que ella sí sabía que su esposo, o sea, la víctima, la engañaba con usted”.

“Pues, por lo que parece, así es, señor”.

“¿Usted sabe a qué se dedicaba su marido, señora?”.

“Pues, no sé... Siempre se oyen rumores que la gente habla... Pero, yo nunca le pregunté nada... Él era bueno conmigo, y me quería; y quería a mi niña... Y yo no anduve de preguntar y preguntar cosas que, a lo mejor, no le gustaba que le preguntaran”.

“Su esposo se dedicaba a vender droga, señora -dijo el agente-. Y la Policía estaba detrás de él, para capturarlo”.

“Bueno -dijo la mujer, suspirando, mientras se limpiaba las lágrimas con un nuevo pedazo de papel higiénico que una mujer que andaba con ella le dio-. Ahora ya no van a poder capturarlo... Ya está muerto... Y lo que deberían hacer es encontrar al que lo mató, y a quien lo mandó a matar... Era un ser humano, aunque anduviera fuera de la ley; y ustedes están en la obligación de hacer que su muerte no se quede sin castigo”.

“Lo vamos a hacer, señora -le dijo el agente-. Y, si acaso sabe o escucha algo que pueda servirnos de ayuda para la investigación, por favor, llámenos”.

“No, señor -exclamó, de repente, la mujer, dando un paso hacia atrás, para alejarse del policía-. No me dé números... Por si no lo sabe, aquí nos están viendo, y nos toman fotos y hacen videos... Aquí ellos controlan todo, y tengo miedo de que vean que sigo hablando con usted, y quieran hacerme algo a mí o a mi niña”.

“Entiendo -le dijo el policía-. Eso es normal aquí... Pero, si usted quiere que se le haga justicia al papá de su niña, ayúdenos si sabe algo que nos pueda servir para encontrar a los criminales”.

“Sí, señor”.DPI

No había nada más que hacer. El Cholo estaba muerto. Los testigos no podían describir bien al asesino, y en el laboratorio de balística, al analizar las balas que quedaron en la cabeza del Cholo, la Policía se dio cuenta que con aquella pistola se habían cometido otros asesinatos, y que no tenía registro.

“Bueno -dijo el agente a cargo del caso-; si encontramos la pistola, encontramos al sicario”.

“Es posible”.

“Lo que me intriga es ¿por qué lo mataron? ¿Por qué mataron al Cholo? Y, está claro que el asesino es alguien a quien él conocía bien... Tal vez uno de sus socios... Pero, ¿por qué un socio se deshace de su amigo?”.

“En este submundo del crimen no hay amigos; y los socios solo son socios hasta que la ambición y la avaricia les enferma el pecho y desean quedarse con todo, en vez de estarlo compartiendo, o trabajando para alguien que se lleva la mayor parte de los beneficios”.

26

“Eso es verdad”.

27

“Debemos analizar otras posibilidades. El modus operandi del asesino es el de alguien acostumbrado a matar; un sicario sin escrúpulos, de sangre fría... Mata, se va, y desaparece”.

28

“Y, ¿los informantes? ¿Hay alguno que sepa algo?”.

29

“Pues, nada en concreto... Lo que me dijo uno, hoy en la mañana, es que el Cholo se estaba expandiendo en el territorio, y quería abarcar más para la venta de drogas. Y le estaba yendo bien. Pero, ya sabemos que el Cholo trabajaba solo. Tal vez solamente con la esposa. Sin embargo, dice el informante que desde hacía unos tres a cuatro meses se le unió al Cholo un hombre al que le dicen Joche... A lo mejor se llama José”.AGENTES

30

César Chávez es uno de los agentes de investigación criminal más acuciosos que hay en la zona norte. Pronto será ascendido a Clase I, y pronto, también, se graduará de abogado. A él le asignaron el caso del Cholo. Tenía que encontrar al criminal y llevarlo ante la Justicia.

31

Con él trabajaba el inspector Ponce, un oficial dedicado a combatir el crimen, y que hace de cada caso un compromiso con la sociedad, con la justicia y con su propio trabajo, porque, como siempre dice: “La Policía está para servirle a Honduras; y cada uno de nosotros, los policías, tenemos el deber sagrado de servirle a la población”. Así que, los dos, César Chávez y el inspector Ponce, se pusieron a trabajar.

32

“Aquí hay algo que me parece importante -dijo César Chávez-, y es que al Cholo se le unió, para la venta de drogas, alias Joche... Seguramente se llama José... Y, por las fotos que tenemos del tal Joche, dicen los testigos que vieron el asesinato del Cholo, que la altura y la contextura de alias Joche se parecen mucho a la del sicario... Pero, no tenemos nada seguro”.

33

“Es posible que Joche matara al Cholo para quedarse con la plaza de venta de drogas” -dijo el inspector Ponce.

34

“Pero, una decisión así no la iba a tomar de la noche a la mañana, y menos sin que haya alguien detrás de él”.

35

“Es posible que a Joche se lo hayan infiltrado al Cholo, para ganarse su confianza, y después apartarlo del negocio... Si es así, es que hay alguien más grande queriendo quedarse con la plaza de Puerto Cortés”.

36

37

“Es posible... -dijo César Chávez-; pero, también cabe la posibilidad que alias Joche, si es que es el asesino que buscamos, de lo cual no estamos seguros, no solo se haya querido quedar con la plaza, o que solo haya sido un infiltrado en la banda del Cholo para eliminarlo; es posible que haya algo más detrás de esta muerte”.

38

“¿Celos? -preguntó el inspector Ponce-. ¿A eso te referís?”.

39

“Recordemos que Karen, la esposa del Cholo, sí sabía que su esposo tenía una amante... Está claro cuando se dirigió a Rigoberta, la amante, y le dijo “maldita quitamaridos”. Eso nos dice que ella sabía que su esposo la engañaba. Y sabía que tenía una hija con Rigoberta, la amante... Pero, es posible, también, que ella se haya quedado callada, dejando que la ira, los celos y el odio crecieran en su corazón, hasta que llegara el día en el que tenía que cobrarse todo lo que el Cholo le había hecho... Pero, recordemos que es una mujer, y sin querer decir cosas desagradables de las mujeres, está claro que hay muchas que saben esperar para vengarse... Y, además, hay muchas que matan con cuchillo prestado, o sea, por mano de otra persona”.

40

“Entonces, es posible que Karen tenga algo que ver con la muerte de su marido”.

41

“Es una posibilidad que no podemos dejar de lado”.

42

“Por lo que hemos averiguado, el Cholo era organizado, cuidadoso, respetuoso del territorio ajeno, responsable en sus pagos, y no buscaba problemas nunca, para no alertar a la Policía... Entonces, ¿a quién le estorbaba el Cholo? ¿Por qué alguien lo quería ver muerto? ¿Qué motivos hay detrás de la muerte de este hombre? ¿Tiene algo que ver en su asesinato su esposa Karen? ¿Quién es alias Joche, y qué hace?”.

43

“El informante dice que siempre visita a Karen, la viuda”.

44

“¿Fue la competencia la que mandó a matar al Cholo?”.

45

“¿O fueron los celos? -preguntó César Chávez.

46

“Es algo que tenemos que averiguar -respondió el inspector Ponce-. Y no sería malo vigilar, de vez en cuando, a la amante del Cholo”.

47

“¿Sospecha de ella, mi inspector?”.

48

“Algo podemos averiguar”.

49

