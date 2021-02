Mujer ocultó a su familia que tenía covid-19 y todos murieron

TÁCHIRA, VENEZUELA.- Una familia venezolana -conformada por cinco miembros- murió de covid-19, luego que la madre ocultara que se había contagiado del mortal virus.



Las víctimas de Táchira, Venezuela, fueron dos adultos de 33 años, una adolescente de 17 y dos mellizos de 4 años que sufrieron complicaciones por no recibir el tratamiento adecuado a tiempo.



Según reportan varios medios, toda la familia desapareció de la faz de esta tierra 42 días después de que la madre diera positivo al coronavirus.



La primera en contagiarse fue Verónica García, quien comenzó a presentar síntomas en la segunda semana de diciembre de 2020. La mujer decidió no contarle nada a su esposo José Antonio Gómez y solo aseguró estar padeciendo una fuerte gripe.



Fue hasta que su esposo salió a una reunión familiar celebrada el 27 de diciembre que García decidió contarle a su pareja que no compartiera con más personas porque se había contagiado de la enfermedad.

"Él se fue a la reunión. Las fiestas están prohibidas, pero se reunieron, quizá unas 20 personas. Tomó licor, habló con amigos, cuando recibió una llamada telefónica de su esposa. Ella le dijo que regresara, que no compartiera con nadie, porque ella tenía covid-19", narró la hermana de José Antonio.



Ante lo ocurrido, el padre llevó a sus tres hijos a practicarse la prueba, pero resultó negativa por lo que ellos decidieron aislarse sin ninguna supervisión médica.



Fue hasta la primera semana de enero que Verónica presentó fuertes complicaciones y el 14 de ese mes tuvo que ser hospitalizada con neumonía. La familia volvió a realizarse la prueba y todos resultaron positivos.



Dos días después de que su esposa es hospitalizada, el 16 de enero, José Antonio fue ingresado al hospital. Dos días después murió su esposa Verónica y él murió al día siguiente.



Por su parte, su hija de 17 años se quejó de la fiebre y dolor de cabeza, ingresó al hospital y tiempo después falleció.



Horas después de su hermana, los mellizos ingresaron a una clínica con neumonía y murieron el 27 de enero.