Perú: Alcalde finge su muerte y se mete a un ataúd para no ser detenido

HUANCAVELICA, PERÚ.- El alcalde del pequeño distrito de Tantará, en la región de Huancavelica, en Perú, intentó evadir a la justicia de su país haciéndose pasar por un muerto de coronavirus.



El edil Jaime Rolando Urbina Torres violó el toque de queda y se pasó de tragos junto a varios de sus amigos, por lo que al ser sorprendido por la policía se le ocurrió ocultarse en un ataúd.

Urbina Torres se hizo pasar por muerto de Covid-19 junto a sus amigos, quienes también se introdujeron a otros féretros.



Aunque para ellos era una brillante idea, no fue suficiente para despistar a los agentes, quienes los descubrieron, tomaron fotos como evidencia y se los llevaron detenidos a dependencias policiales.



En las imágenes -que son virales en las redes sociales- se ve al alcalde con sus manos cruzadas dentro de cajón, mientras usa mascarilla.



Algunas ciudades peruanas no dan abasto con la cantidad de cadáveres que está dejando el coronavirus y es habitual ver ataúdes en las calles esperando a ser recogidos.

