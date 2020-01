El "Spiderman" francés escala un edificio en apoyo a huelguistas

PARÍS,FRANCIA. - El "Spiderman" francés Alain Robert escaló el sábado, sin ningún equipo de seguridad y sin autorización, un rascacielos de París, en apoyo a la huelga contra la reforma del sistema de pensiones.



"La gente pasa 40 años de sus vidas trabajando como esclavos, a menudo en un trabajo que ni siquiera les gusta", dijo Alain Robert a la AFP, antes de comenzar su ascenso.

"Queremos seguir viviendo decentemente", añadió.



Robert, conocido mundialmente por escalar edificios emblemáticos sin cuerdas, y generalmente sin permiso, escaló en 52 minutos el edificio de la compañía Total de 187 metros de altura, ubicado en el distrito de negocios de La Defense (oeste de París).



"Hacía bastante frío, no podía sentir las puntas de los dedos, fue difícil", destacó Robert, antes de ser detenido por la policía.



"Tengo 57 años, así que técnicamente no estoy lejos de la jubilación. Y la escalada es la única forma en la que gano dinero", subrayó Robert.



"¿Tendré que seguir escalando en solitario hasta que tenga 64 años? ¿O incluso hasta los 67?", preguntó.



Francia está sumida en una fuerte crisis social, con huelgas en los transportes desde hace 40 días y manifestaciones a nivel nacional, contra una reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron.



El gobierno quiere forjar un sistema único (universal) y eliminar los 42 regímenes distintos que coexisten actualmente, organizados por profesión o sector de actividad.



Ambiciona también retrasar la edad oficial de jubilación para recibir una pensión completa en dos años, hasta los 64, una medida que retiró temporalmente este fin de semana bajo la presión de los sindicatos.



"Tienen que dejar de decirle a la gente que trabaje más y que acepte menos, porque de eso se trata esta reforma", dijo Robert, haciéndose eco de los reclamos de los sindicatos de línea dura en Francia, que exigen que el gobierno retire por completo su plan.



No es la primera vez que Robert escala un rascacielos para promover un mensaje político.



En agosto pasado, desplegó una "bandera de la paz" mientras subía a toda velocidad los 68 pisos del Centro Cheung Kong, en Hong Kong, en plenas protestas pro-democracia contra la autoridad de Pekín.



En 2015, escaló la torre Engie, también en La Defense, para hacer un llamado en pos de un sistema bancario más transparente.

