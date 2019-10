Influencer rusa causa polémica por mostrar a su bebé con rara enfermedad

MOSCÚ RUSIA.-Ekaterina Mezenova, una reconocida influencer rusa causó polémica este miércoles tras publicar unas fotografías de su hijo, en su cuenta de Instagram, quien padece una rara enfermedad.



El pequeño nació con nevus -nevus o nevo es una proliferación de distintos tipos de células en la piel- y la madre, quien también es una reconocida bloguera, intentó esconder durante varios años.



Según la joven, intentaba mantener la calma, pero a veces resultaba difícil contener las lágrimas. Escondió la enfermedad de diversas formas, cubría siempre al niño con ropa de mangas largas.

Con las fotografías del pequeño, Mezenova mostró un mensaje en el que explica lo duro que ha sido para ella esta situación.



Mezenova consultó con varios especialistas hasta que uno israelí le dijo que la enfermedad no es curable, sin embargo, un tratamiento que dura unos siete años, pero cuesta más de 400 mil dólares, podría ayudarle.



El problema no es estético, pero representa un grave peligro para la salud del menor. Según los médicos, un nevus aumenta el riesgo de aparición de cáncer de piel e incluso un cambio hormonal en el organismo pueden contribuir a su desarrollo.



Mezenova destacó que ahora tiene un “objetivo global” e intenta “trabajar incansablemente, no rendirse y disfrutar de cualquier cosa pequeña”. Además, detalló que ya empezó a recaudar dinero para su hijo y que van a ir a Israel para empezar el tratamiento.

