Indignante: Jóvenes en Inglaterra matan a perro por divertirse

RETFORD, INGLATERRA.- Con tan solo cuatro meses de edad, un cachorro murió a causa de golpes propinados por varios jóvenes que cometieron el brutal ataque, solamente por diversión.



El hecho lamentable ocurrió en la ciudad de Retford, al norte de Inglaterra, en el Reino Unido.



El pasado 23 de agosto, Joanna Tofts de 26 años, compartió a través de su cuenta de Facebook, muy indignada, que encontró al perro con severos golpes en su cuerpo indefenso y, además, bañado en sangre, en la entrada de un supermercado.

VEA: Mhoni Vidente predice huracanes categoría 4 y 5

Varias personas le comentaron a Tofts que el macabro incidente lo cometió un grupo de jóvenes al golpear al animal en la cabeza con patadas.



De manera inmediata, la mujer de noble corazón tomó al perro y lo trasladó en su vehículo a una clínica veterinaria para que fuera atendido.



En una entrevista para el diario Mirror, Joanna Tofts expresó: “Todavía estaba vivo, pero se notaba que tenía mucho dolor, sus ojos no respondían realmente, su lengua colgaba a un lado de su boca y su mandíbula no se movía“, añadió.



Luego de ser llevado al centro asistencial para perros, Asher -como lo nombró su rescatista- se mantuvo en observación por los veterinarios, durante el fin de semana.



Todo marchaba bien, al parecer el cachorro tenía una leve mejoría, pero al llegar el lunes la salud del animal empeoró y los doctores tomaron la decisión de ponerlo a dormir para que no sufriera más.

ADEMÁS: Un tren de alta velocidad mata 20 vacas en Francia

La triste noticia del desenlace del perro destruyó por completo a la rescatista, quien le había tomado un gran cariño a Asher. Se desconoce el paradero de los jóvenes para que pudieran ser castigados.



“Cada día que sobrevivió teníamos más esperanzas de que pudiera salir adelante, por lo que recibir esa llamada telefónica fue absolutamente devastador", expresó.



La chica de un corazón bondadoso creó una página en Gofundme con el propósito de recaudar fondos para poder costear los gastos del cachorro y, además, crear un monumento en honor al corto recorrido que tuvo el animal.



LEA: El cambio de vida de la mujer que se hizo viral por la frase "vistima"