¿Qué hacen tus mascotas mientras no estás en casa?

TEGUCIGALPA,HONDURAS.-Cuando dejas solas a tus mascotas en casa, la diversión apenas inicia: ellas siempre encuentran un pasatiempo mientras sienten soledad absoluta.



Cuando su compañía son otros animales, todo es más divertido porque no sufren demasiado por la ausencia de su amo, así que juegan entre ellos y también toman su siesta.



Es normal que al salir de casa sientas nostalgia por dejar a tu amigo fiel sin alguien que lo acompañe, sobretodo cuando se trata de perros, a quienes les fascina estar acompañados. Lo que debes saber es que jamás estarán aburridos porque jugarán con lo que encuentren a su paso.



En el caso de los gatos, todo es diferente. Ellos parecen estar más cómodos solitarios, porque permanecen de manera tranquila en los espacios que destinó su amo.



Si generalmente trabajas y pasas mucho tiempo fuera de casa es importante tomar las medidas necesarias. A continuación unos tips que te ayudarán a darles la atención requerida:



1. Déjale suficiente agua y comida. Si sales y tienes una emergencia que te impide volver a casa, tu mascota no sufrirá por hambre.



2. Cómprale juguetes especiales para mantenerlos entretenidos. Sugerimos algo que pueda masticar para reducir la ansiedad.



3. Juega al escóndite con las croquetas. Este tip les ayudará a estar activos durante el día y se entretendrán buscando las croquetas, a través del olfato.

4. Es importante que tu mascota pueda tener una ventana al alcance. El movimiento de varios objetos en el exterior les llama la atención y muy probablemente su estadía en ese lugar será de mucho agrado.



5. No dejes puertas ni ventanas abiertas, podría representar un peligro para ellos.



Recuerda que las mascotas necesitan la compañía y amor del dueño. Si decidiste acoger un animal, protégelo de bacterias y llévale el control de vacunas para que no sufra enfermedades que no puedan ser curadas.