Supermercado deja de vender agujas tras hallazgo de alfileres en fresas, manzanas y bananos

SÍDNEY, AUSTRALIA.- La cadena de supermercados Woolworths retiró de sus góndolas en Australia agujas de coser que tenía en venta debido a la psicósis generada en el país tras el hallazgo de esos objetos en fresas y otras frutas.



La policía afirma que le señalaron más de un centenar de incidentes implicando agujas o alfileres en frutas en todo el país, luego de los primeros casos registrados en el Estado de Qeensland, en el noreste del país. Un hombre fue hospitalizado en el noreste del país. Otro fue hospitalizado la semana pasada tras comer una fruta.



La mayoría de los incidentes señalados a la policía son sólo bromas publicadas en las redes sociales. Dos menores fueron interrogados por la policía por este tipo de farsa.



El grupo Woolworths anunció que tomó "la medida de precaución" de retirar temporalmente las agujas de sus góndolas. La policía aún no identificó quién plantó agujas en las fresas.



El caso volvió a tener repercusión mediática luego de que interviniera el primer ministro Scott Morrison que pidió a los australianos que prepararan pasteles de fresa para ayudar a los horticultores.



"No es aceptable, no es para nada aceptable en este país", agregó calificando como "cobarde" al que habría plantado las agujas.



Su gobierno obtuvo el jueves que el Parlamento endureciera la ley haciendo que el autor de ese crimen pueda ser condenado a 15 años de prisión.



Todo el arco político salió en apoyo de esa filial productora y se mostraron comiendo o cosechando fresas.