Policía despierta a menor con pistola de electrochoques durante clase

OHIO, ESTADOS UNIDOS. -Una policía en Ohio fue suspendida por despertar a un estudiante con una pistola de electrochoques durante una clase.



El hecho ocurrió cuando un profesor y la directora del centro intentaron despertar a un alumno de onceavo grado que estaba profundamente dormido en su escritorio.



Al no conseguir levantarlo decidieron llamar a la agente Maryssa Boskoski, de 32 años, que tuvo la idea de usar el arma con el que arrestan a los sospechosos de crímenes.



El estudiante no fue impactado por la descarga eléctrica, pero el sonido y la reacción de la clase lograron despertarlo.



Esta acción molestó a los superiores de Boskoski, quienes la suspendieron por algunos días sin pago. Este no es el primer incidente de la agente, a comienzo del año estuvo a punto de herir a un compañero cuando olvidó sacar un cartucho de la pistola.

