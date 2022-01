JOH responde a Norman Torres que no tiene vínculos con el narcotráfico  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le argumentó a la congresista estadounidense Norman Torres que no tiene vínculos con el narcotráfico y que hasta ha sido elogiado por la DEA por gestión en contra de esta actividad ilícita.



Esto sucede después de que en horas de la mañana de este jueves, Torres publicara un tuit anunciando que está "llamando al @ElDepartamentoDeJusticia para acusar de inmediato y solicitar la extradición del presidente Juan Orlando Hernández por su papel en la protección y ayuda a los narcotraficantes para mover sus materiales a través de Honduras y los Estados Unidos".



Sin embargo, Hernández, que este día dejó de ser mandatario de Honduras, respondió unas horas después argumentando que la DEA tiene" grabaciones secretas que prueban que los narcos mienten en la corte federal, ya que reconocen en privado que conmigo perdieron la impunidad. Pero no se lo dijo a sus lectores".

The writer for the @NewYorker about the revelation of the DEA secret recordings -- which prove the narcos are lying in federal court, as they recognize in private that with me they lost their impunity. But he didn’t tell his readers.