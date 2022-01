Ómicron es la variante que predomina en Honduras, confirma Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El temor de que la variante del covid-19 conocida como ómicron ya esté afectando severamente a los hondureños se confirmó ayer luego que las autoridades de la Secretaría de Salud detallaran que de 75 muestras enviadas a laboratorio de Panamá dos salieron positivas.



Asimismo, el 94 por ciento de muestras analizadas en Honduras “precisan que son ómicron, cepa que ha venido a desplazar a la variante delta”, sostuvo Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud.

Recalcó que la nueva variante es once veces más contagiosa que las demás, por eso es de cuidarnos mucho más porque esto va a seguir en aumento, y como muestra es que este viernes se alcanzó el 20 por ciento de positividad.



Si la población no sigue las medidas de bioseguridad y no se vacuna, “tendremos los hospitales llenos, después de venir de 70 pacientes a nivel nacional recibiendo hospitalizaciones hoy tenemos más de 240 pacientes hospitalizados”, recordó.



Por su parte, Mitzi Paz, jefa de laboratorio, presentó tres escenarios. El primero, correspondiente a la primera semana de diciembre, cuando se enviaron las muestras a Panamá, donde se confirmaron dos casos de ómicron; el segundo, el repunte de los casos de covid-19 después de las fiestas de fin de año y el ingreso de más de 2,000 personas diarias al país, predominando el ómicron sobre delta, y el tercer escenario es la combinación de influenza y covid, de lo cual ya hay cinco casos confirmados.

Paz dijo que la existencia de la variante flurona no está confirmada, lo que sí hay son casos de influenza A, variante H2N3. Además, esta mezcla de coronavirus y gripe que está afectando a la población tras las fiestas navideñas. Y sobre los testeos de covid, dijo que en los laboratorios del país se realizan a diario 4,000 pruebas.



La funcionaria también insistió en la urgencia de que la población continúe con las medidas de bioseguridad y con la vacunación.

