Análisis forenses de voz confirman que audio viral es de Salvador Nasralla

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El canal de noticias EVTV, con sede en Miami, Florida, confirmó este sábado, según análisis forenses de voz, que el audio viral del candidato a designado presidencial Salvador Nasralla pertenece a él en un 99%.



En el audio, Nasralla dijo que “acepta que ha perdido las elecciones debido a que el coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya, así como su esposa Xiomara Castro, han negociado ya el poder con el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández”.



El documento de EVTV con firma de Lowers & Associates Internacional (LAI), indica que “después de un análisis de todas las áreas de prueba es la opinión de nuestro examinador experto que, con base en un porcentaje de certeza del 99.9% alcanzado durante el análisis de archivo de audio grabado proporcionado, la voz escuchada en la grabación de audio probatoria es la del señor Salvador Alejandro Nasralla Salum”.



“La voz grabada en el archivo de audio se tradujo a una huella digital visual. Luego, estas huellas digitales se comparten para comparar las características físicas entre las voces”, detalla la publicación del medio venezolano.



A la grabación de Nasralla se le hicieron análisis de frecuencias y ondas de voz y biométrica de voz, además se utilizó el software de audio Audacity 3.1 y WavePad Masters Edition.



En el audio de Salvador Nasralla se escucha: “Me duele decirlo, ´Mel´ Zelaya y Xiomara Castro son personas que están amarradas a Juan Orlando Hernández y no pueden mover un dedo sin preguntárselo, lo digo como amigo, claro, ´Mel´ Zelaya no lo va a decir, no lo puede decir. Él está en una posición incómoda ante la izquierda internacional, dispuesto a volver a entregar el poder y su mujer está enojada como estaba en 2017 porque no le gusta la política, a ella le gusta vivir en República Dominicana, creo que tienen hoteles, no sé qué negocio tienen, pero ella se la pasaba allá en 2017 con su hija; los conozco a ellos desde muy pequeños, ´Mel´ Zelaya es un niño rico”.



También dice que el expresidente Manuel Zelaya “quiere vivir mejor en Dominicana”.

¡CONFIRMADO! Este es el documento que certifica la veracidad del audio filtrado de Salvador Nasralla donde admite derrota de Zelaya en elecciones de este domingo en #Honduras ????#Noticias #ULTIMAHORA pic.twitter.com/hwQCEPsa2L — EVTV (@EVTVMiami) November 27, 2021