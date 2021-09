Los símbolos nacionales, instrumentos de construcción de identidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando las provincias de Centroamérica aún estaban bajo el yugo español, su escudo y bandera eran los de España... Una vez firmada la Independencia cada provincia iniciaría el camino para construir su propia identidad hasta ser identificadas como naciones libres.



Es aquí cuando el establecimiento de símbolos es parte de ese proceso de construcción identitaria, que tiene, claro está, un contexto que va más allá de lo regional, es un lenguaje universal.

LEA: Así fue la inauguración del "Monumento Obelisco Bicentenario"

Una sola bandera...

Antes de que Honduras tuviera su propia bandera, primero estuvo arropada por una sola que representaba a las Provincias Unidas del Centro de América, que posteriormente fue llamada República Federal de Centro América. La bandera en cuestión era una imitación de la bandera de Argentina, reseña el historiador Guillermo Varela; las franjas superior e inferior en color celeste cielo, una franja central blanca con un triángulo que descansa sobre el mar. Sucesivamente se adoptaron diferentes escudos que respondían al contexto político del momento.

Cuando en 1824 se aprobó la Constitución de la República Federal de Centroamérica, “se cambió a un símbolo con cinco volcanes y arriba un gorro frigio, que era el gorro que utilizaban los revolucionarios franceses, y que significaba la adhesión a la lucha por la libertad de los constituyentes del Congreso que aprobaron la Constitución que establecía a Centroamérica como una República Federal”, señala Varela.

VEA: Las curiosidades del Bicentenario de Independencia de Honduras

El primer símbolo de Honduras

En 1825 se creó el primer símbolo de identidad de Honduras: el Escudo de Armas. Creado en la administración de Dionisio de Herrera, su simbología representa elementos territoriales históricos y los recursos naturales del país. El Escudo fue modificado en 1866 en el gobierno de José María Medina.



El Escudo, tal como lo conocemos ahora, es el resultado de otra modificación durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino.

La Bandera de Honduras

“A inicios de 1866, el gobierno de José María Medina estableció la creación de una Bandera Nacional, cuyas características serían las siguientes: dos franjas azules y una blanca en medio, colocadas horizontalmente, y un grupo de cinco estrellas azules, de cinco ángulos salientes, en el centro del campo blanco”, detalla el historiador Albany Flores Garca.

Por su parte, Guillermo Varela señala que fue en 1949, en el gobierno de Juan Manuel Gálvez, que la Bandera se constituyó como ahora se le conoce, salvo que “en ese decreto hay una cuestión que es bien polémica, que habla del color de la Bandera, y digo polémica porque no se respetó el azul turquesa que se establece en ese decreto. Entonces debería haber un decreto legislativo sobre qué tipo de azul turquesa debe ser la Bandera, pero definitivamente no es el color que se usa desde hace décadas”.

ADEMÁS: La historia de Honduras en 200 hechos

Un Himno para Honduras

El Himno fue el último de los tres símbolos mayores en ser establecido. Antes se entonaban himnos centroamericanos como “La granadera”, dice Varela, pero fue en el gobierno de Manuel Bonilla que se convocó a un concurso para elegir entre varias propuestas de poetas y escritores el que sería el Himno de Honduras. La convocatoria realizada en 1904 tuvo entre sus participantes a Augusto C. Coello. Finalmente no se concluyó el proyecto de Bonilla, aunque la letra de Coello se quedó entonando en las escuelas desde ese año, pero no fue sino hasta 1915, en el gobierno de Alberto Membreño, que se decretó que la propuesta de Coello sería el Himno Nacional de Honduras.

A consideración de Varela, el Himno resalta los demás símbolos de Honduras y su significado, “y en ese sentido genera una adhesión y una conciencia nacional, a la vez es un llamado a la defensa de la nación”.

+: Las claves en la independencia de Honduras y Centroamérica

Los símbolos menores

El mapa, el Ave Nacional, la Flor Nacional y el venado cola blanca conforman los símbolos menores que, al igual que los mayores, buscan resaltar aspectos de la identidad de Honduras.



El primer mapa oficial de Honduras fue publicado en 1933, aunque en 1825 había sido elaborado uno con la primera división política del Estado realizada durante el mandato de Dionisio de Herrera. Con los años hubo otras versiones con actualizaciones que reflejaban las nuevas divisiones políticas de Honduras. “Pero fue en 1933 cuando, después de un prolongado trabajo a lomo de bestia por todo el territorio integrado, el maestro, escritor y cartógrafo hondureño Jesús Aguilar Paz publicó el que se considera como el primer y más completo mapa del Estado de Honduras.

Casi un siglo después de su creación, el mapa de Aguilar Paz sufrió dos modificaciones importantes al incorporarse a su trabajo el departamento de Gracias a Dios (creado más tarde) y la actualización por el fallo de La Haya en 1992, tras el conflicto limítrofe con El Salvador”, destaca Flores Garca.

TAMBIÉN: 200 años con el desafío de reconstruir Honduras



La Flor Nacional de Honduras desde 1946 fue la rosa, pero en 1969 se decretó a la orquídea Rhycholaelia digbyana como la nueva Flor Nacional, al considerarla una planta autóctona de Honduras.



La guacamaya es el Ave Nacional desde junio de 1993. Esta especie habita en regiones montañosas de Atlántida, Colón, Olancho y Gracias a Dios. En Copán se hacen importantes esfuerzos para su protección y preservación.



También en 1993 el Congreso Nacional de Honduras declaró al venado cola blanca como otro de los símbolos nacionales de Honduras.

ES DE INTERÉS: Ideas para construir el país que todos queremos