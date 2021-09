Argueta reconoce que Honduras enfrenta grandes retos en la lucha contra la corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, reconoció este día que el país tiene enorme retos por enfrente en el combate a la corrupción pública.



"Creo que vamos avanzando, hay enormes retos, enormes problemas todavía, el Poder Judicial me parece ha intentado poner su granito de arena mediante no sólo en la creación del circuito en materia de corrupción sino el fortalecimiento de la Supervisión Nacional de Órganos Jurisdiccionales a efecto de las deducciones administrativas", manifestó Argueta.

Aseguró que durante los últimos cinco años, se han emitido alrededor de 500 sanciones contra funcionarios judiciales, que van desde amonestaciones verbales, pasando por amonestaciones por escrito, suspensiones y despidos del ejercicio del cargo.



A renglón seguido, Argueta declaró que "nos parece que el Ministerio Público está poniendo de su parte, vemos con alguna frecuencia los operativos de allanamientos, de privación de dominio, ordenados por el juzgado correspondiente las detenciones judiciales, la realización de juicios orales y públicos, la absolución de algunas personas pero también la condena de algunas otras a efectos de que puedan deducirse las responsabilidades y sean sancionadas con un castigo ejemplarizante de acuerdo a lo que establece la legislación".



Al ser consultado sobre la determinación de algunos jueces de favorecer a altos funcionarios estatales implicados en casos de corrupción declaró que " yo lo que podría decir en ese apartado es el respeto inegociable de parte de la Presidencia del Poder Judicial a la independencia de los jueces y de la exigencia de que sean objetivos e imparciales".

Aunque aseveró que "habrán algunos casos, no los puedo mencionar, como ciudadano, como hondureño, que yo no comparto algunas decisiones por algunos detalles que conozco, ese es un juicio particular de un hondureño más, no puedo emitir criterios soslayando o infringiendo el respeto a la independencia que yo debo de demostrar a los jueces y para eso están las instancias correspondientes".



Las declaraciones del presidente Argueta se dieron en el marco de la celebración del Día de la Bandera en las instalaciones del Poder Judicial en la que participaron magistrados, jueces, directores y otros funcionarios judiciales.



