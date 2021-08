Crece la atención en los pacientes con una dosis de la vacuna anticovid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fueron contadas las veces que salió de su casa por miedo a enfermarse, pero confiado porque en mayo pasado recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V, su credulidad lo llevó a infectarse de covid-19.



Tardes de café en centros comerciales, reuniones familiares sin cumplimiento de bioseguridad y, por tener el componente A, dejó de usar la mascarilla como lo solía hacer en un principio.



Condenado está Ernesto Hernández, de 66 años, a esperar por un cupo en algún hospital de Tegucigalpa porque sus pulmones urgen, al menos, de 30 litros de oxígeno por minuto, algo que no se le puede suministrar en el centro de captación en el que se encuentra por causa de que no se cuenta con esa capacidad.



EL HERALDO Plus recorrió varios triajes de la capital en cuyas salas de estabilización están siendo tratados pacientes que cuentan con las primeras dosis de las vacunas que se aplican en Honduras: Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V.

Vacunados, en la mira

De acuerdo con el reporte de los coordinadores de los triajes, desde que comenzó la vacunación anticovid casi la mitad de las personas que han sido ingresadas cuentan con la primera etapa de la cobertura contra la enfermedad.



Por ejemplo, en el triaje del Instituto Jesús Milla Selva, ubicado en la colonia Kennedy, se ha estabilizado a unas 700 personas en lo que va del año, de las cuales el 40% (280) ya contaban con una dosis.



Particularmente en este establecimiento, según su coordinador, Juan Carlos Guevara, están siendo estabilizadas más personas que tienen el componente A de la rusa Sputnik V.



Pero en el triaje del CCI la situación varía un poco: de los 300 estabilizados durante este 2021, el 10% (30) también tenían el primer inoculante.



El común denominador en ambos triajes es que han muerto personas con la mitad del esquema de vacunación por falta de oxígeno de alto flujo que, en efecto, hay en los hospitales, pero lo que no existe, por los momentos, son los cupos.

La demanda de atenciones ha crecido en los triajes. Foto: El Heraldo

Una agonía entre muchas

Aunque nunca le había gustado acostarse boca abajo, lo ha hecho por los siete días que lleva ingresado en la sala de estabilización de uno de los triajes de la capital.



No es por gusto, lo hace como una forma de preservar la vida ante el limitado porcentaje de oxígeno que se le suministra mientras es ingresado en un hospital.



Pero su incomodidad por estar en “decúbito prono” (en términos comunes, boca abajo) va más allá de esa postura: la fiebre de 39 grados le hace sentir a Ernesto Hernández como si sus pies estuviesen ardiendo en fuego, una sensación que le hace olvidar, por momentos, la sentida compresión que afecta su tórax por el 45% de neumonía.

Ernesto, según el relato familiar, se reprocha (cuando puede) a sí mismo por gozar del libertinaje en el peor momento de la pandemia en Honduras, un grave error que cometió porque ni siquiera ha completado su esquema de vacunación.



Así como Ernesto, en el país unas 40,000 personas más todavía no han recibido la segunda dosis de la Sputnik V a casi tres meses de la aplicación de la primera fórmula.



Pero la realidad actual, más los antecedentes recientes, tienen casi sin opciones a Ernesto, que a veces confunde el silbido de su tanque de oxígeno con la pieza Adagio de Mozart.



“Él nunca ha delirado, siento que eso es una muestra de lo mal que está”, cuenta su hija Alba Hernández, de ojos verdes del tamaño de una moneda de 20 centavos que, por lapsos, lagrimean por lo decaído que se ve su papá.

El comportamiento de los enfermos ha cambiado, dicen los médicos. Foto: El Heraldo

Con una dosis también mueren

Emocionalmente golpeado a minutos de haber recibido la noticia, Isaac Flores todavía no procesa en las afueras de un triaje de Tegucigalpa la muerte de su abuela Geraldina Reyes, quien tenía la primera dosis de la vacuna Sputnik V.



Nueve días pasaron en la estabilización del centro con el objetivo de lograr un cupo, pero con el paso de cada día, la vida se fue perdiendo.



“Murió como un animal, sin posibilidades de nada”, cuestiona Isaac, quien también reprochó la falta de funcionalidad por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud durante la pandemia.

Y es que cifras de Salud, al 1 de agosto, precisan que el tres por ciento de la población cuenta con las dos dosis de la vacuna contra covid-19, lo que significa que tres de cada 100 personas tienen la cobertura según la fórmula inyectada.



Debido al proceso de vacunación que cursa en el país, especialistas claman que se acelere la inoculación por dos factores: por los contagios en los individuos que tienen la primera dosis y la agresividad de las variantes del virus mientras los hospitales se mantienen colapsados, una situación que presagia que la mortalidad podría aumentar



Por la difícil situación epidemiológica que se vive en el país, diferentes sectores de la sociedad piden que se habiliten centros de estabilización de alto flujo, pues “las personas están muriendo como peces fuera del agua, sin oxígeno”, comentó el doctor Carlos Durón, especialista en los pulmones.

Honduras vive la peor temporada de la pandemia de covid-19. Foto: El Heraldo

