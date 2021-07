"En la isla Conejo no hay nada que discutir”: JOH por declaraciones de diputado salvadoreño

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente hondureño Juan Orlando Hernández afirmó este lunes que “no hay nada que discutir” sobre la pertenencia a Honduras del territorio de la isla Conejo, ubicada en el Golfo de Fonseca.



“Nosotros tenemos claridad con respecto a lo que son las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya; por lo tanto, no hay nada que discutir”, apuntó el gobernante al término de la entrega de 1,7 millones de lempiras en capital semilla para emprendedores del departamento de Francisco Morazán.



El asunto de la isla Conejo “a veces lo utilizan para desviar temas internos, pero allí he estado cantidad de veces desde que era diputado y también ha estado gente de Honduras y El Salvador reconociendo que este es un territorio hondureño”, remarcó Hernández.

“Acá no estamos para polemizar con temas internos; esto es más un tema para ponernos a trabajar en el Golfo de Fonseca como zona de desarrollo. El golfo de Fonseca tiene un gran potencial para los tres países (Honduras, El Salvador y Nicaragua)”, señaló.



“En la isla Conejo no hay nada que discutir”, concluyó hernández.

Polémica

Las declaraciones de Hernández ocurren luego de que un diputado salvadoreño reaccionara a un artículo publicado en Diario La Prensa en el cual el exembajador de El Salvador en Washington, Rubén Zamora, y el experto en asuntos asiáticos y derecho internacional, Graco Pérez, coincidieran en que el acuerdo entre el país vecino y China de crear una Zona Económica Especial (ZEE) al suroriente de El Salvador, no solo vulnera la soberanía propia, sino que afectaría la salida de Honduras al Golfo de Fonseca y además, amenaza la seguridad de Estados Unidos.



"Mejor motivaría al presidente (Nayib) Bukele para que pueda hacer lo necesario para recuperar nuevamente la isla Conejo, que es el espacio que Honduras quiere ocupar para poder tener acceso al Mar Pacífico", respondió el legislador por el Partido GANA, Guillermo Gallegos.

Además, Gallegos aseguró que Honduras no debería estar alarmada por la presunta firma del acuerdo que le permitiría a China administrar 7,000 hectáreas de tierra en El Salvador y dijo desconocer su existencia, aunque se afirma que el pacto se llevó a cabo en la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén.



"Lejos de eso, nosotros deberíamos ser los preocupados, porque ellos tienen años de haberse apoderado de la isla Conejo, que geográficamente e históricamente nos pertenece a nosotros", enfatizó Gallegos, quien además se dedicó a compartir en sus redes sociales el impacto que sus declaraciones tuvieron en los medios locales de su país.



La isla Conejo tiene una dimensión de 0,5 kilómetros cuadrados (50 hectáreas) y estuvo en disputa durante algún tiempo por ambos países centroamericanos, El Salvador aseguró que militares hondureños la ocuparon para establecer un destacamento militar en 1982, pero Honduras sostiene que es suya, por su mayor cercanía con aguas hondureñas.



Además, 10 años más tarde, la Corte Internacional de Justicia de La Haya repartió varias islas del Golfo de Fonseca, sin mencionar explícitamente a la isla Conejo, lo que llevó a El Salvador a apelar la pertenencia del lugar, pero en 2002 La Haya desestimó su argumento, dándole a Honduras el dominio total del territorio.

