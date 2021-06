"No cometamos errores de otros países que están igual o peor que al inicio": Presidente Hernández  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la llegada a Honduras de un 1.5 millones de vacunas anticovid de la farmacéutica Moderna donadas por Estados Unidos, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández instó a la población a no descuidar las medidas de bioseguridad, porque "vacunarse no es suficiente para vencer el covid-19".



El mandatario Hernández, después de su gira por Europa e Israel, constató que las medidas de bioseguridad siguen siendo las más eficientes para evitar contagiarse contra el letal virus que ya ha cobrado la vida de 6,916 hondureños, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



"De nada servirá que sigan llegando vacunas si no respetamos las medidas de bioseguridad. Ambas van de la mano. No cometamos los errores de otros países que hoy están igual o peor que al inicio de la pandemia", explicó, Hernández, a través de su cuenta de Twitter.

Pero vacunarse ?? es suficiente para vencer al Covid-19. Las nuevas variantes han cambiado el escenario. Lo acabo de ver en Israel y Europa. Guardar el distanciamiento, usar la mascarilla y lavarse las manos siguen siendo la mejor vacuna. ??? pic.twitter.com/mQwLVJfeKR — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) June 27, 2021

Ante las nuevas variantes que ya afectan a Honduras, al igual que el resto del mundo, el presidente hondureño fue claro y aseguró que: "vacunarse no es suficiente para vencer al covid-19. Las nuevas variantes han cambiado el escenario. Lo acabo de ver en Israel y Europa".

??︎?????︎? da hoy otro paso importante en la lucha contra la pandemia con la llegada de un millón y medio de vacunas?Moderna donadas generosamente por el pueblo de EEUU ?? y su presidente Joe Biden @POTUS.



¡Gracias en nombre de 9 millones de Hondureños! ? pic.twitter.com/aXIYapCKNN — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) June 27, 2021

"Guardar el distanciamiento, usar la mascarilla y lavarse las manos siguen siendo la mejor vacuna", reiteró.

Honduras ya roza los 260 mil contagios por coronavirus, en ese sentido el territorio hondureño está viviendo el momento más álgido de pandemia.

