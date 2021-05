Dimes y diretes entre el canciller Lisandro Rosales y el alcalde de Cedros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un conflicto se ha generado entre el alcalde del municipio de Cedros, Francisco Morazán, y el canciller hondureño Lisandro Rosales por los supuestos mensajes que este último le habría enviado al edil.



David Castro, quien formó parte de los siete alcaldes que viajaron a El Salvador para recibir una donación de 34,000 vacunas, luego de una solicitud realizada al presidente del vecino país, Nayib Bukele, denunció la noche del miércoles que a su teléfono llegaron mensajes "amenazantes" escritos por Rosales.



"Nos sentimos sorprendidos y amenazados. Amenazados por un secretario de Estado que realmente tiene la obligación de salvaguardar la integridad de cada uno de nosotros como hondureños", dijo Castro a través de un video que se difundió rápidamente.

VEA: Salen de El Salvador las vacunas donadas a siete municipios de Honduras



"Me imagino que esos siete alcaldes van a ser los primeros en ir a recibir a Bukele cuando se quiera meter a Conejo, pero sordos los van a dejar los F5", dicen los supuestos mensajes que difundió el edil.

Esta es la captura de pantalla difundida por David Castro, alcalde de Cedros.







Tras el escándalo, el canciller hizo uso de su cuenta de Twitter para negar cualquier implicación y aseguró que nunca ha amenazado a nadie.



"Alcalde, nunca amenazo a nadie y en especial si hacen labor por sus comunidades. Ahora presente mis declaraciones que usted dice en redes sociales, de mi viva voz, porque caso contrario procederé judicialmente. Que Dios guarde su regreso a su hogar", escribió el funcionario.

ADEMÁS: Los alcaldes hondureños que recibirán vacunas anticovid donadas por Bukele

"Intentó borrar los mensajes"

Sin embargo, la aclaración de Lisandro Rosales parece haber avivado la indignación en los alcaldes, por lo que más tarde decidieron aparecer los siete en un nuevo video, en donde afirmaron que tenían los mensajes como prueba y que además, el canciller había intentado borrarlos.





"Desgraciadamente para el canciller de la República yo tengo el WhatsApp Plus, en el cual no se pueden borrar los mensajes que uno recibe. Aquí el pueblo de Honduras puede ver que los mensajes tuvieron el intento de ser borrados por el secretario o canciller. Jamás yo le voy a mentir al pueblo de Honduras, lo que él dijo aquí que lo sostenga y si él tiene que pedirnos disculpas que lo haga públicamente y si no nosotros lo tenemos que hacer, también lo vamos a hacer, pero no es justo que a esta hora de la noche cuando venimos desvelados y cansados, estemos recibiendo amenazas", volvió a declarar Castro.

VEA TAMBIÉN: Alcaldes también buscarán interceder con diplomáticos de China Popular