¡Cuidado! Este lunes 19 y martes 20 de abril habrá mayor concentración de ceniza volcánica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este lunes 19 y el martes 20 de abril se registrará la mayor concentración de ceniza volcánica, advierte el Comité Permanente de Contingencias (Copeco).



Francisco Argeñal, especialista en meteorología de Copeco, detalló la semana pasada que los restos de la erupción del volcán La Soufrière en San Vicente son los causantes de la llegada de esta ceniza.

De igual manera, dijo que el volcán sigue haciendo erupción por lo que no se descarta que en los próximos días siga llegando ceniza de desde el Atlántico.



Los departamentos que se han visto mayormente afectados por la ceniza son Gracias a Dios, Colón y Olancho.

Precauciones

A pesar de que la ceniza volcánica no es tóxica, las autoridades de Copeco piden a la población protegerse en la medida de lo posible de la exposición a estas partículas.



Las personas con problemas respiratorios deben procurar no salir de sus casas mientras dure el paso de estas cenizas. En caso de salir no quitarsela mascarilla.



