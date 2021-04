Viuda de exfiscal asesinado se contradijo en el proceso contra Kevin Solórzano

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los magistrados de la Sala Penal advirtieron que los jueces de sentencia que condenaron al universitario Kevin Solórzano no valoraron una serie de incongruencias manifestadas por algunos de los testigos durante el proceso penal.

Una de las observaciones es que María Auxiliadora Sierra, esposa del exfiscal Edwin Eguigure, emitió una serie de contradicciones durante su testimonio en la audiencia inicial y durante el juicio.

Ella declaró que el día del crimen su esposo, sus dos hijos y ella fueron interceptados por tres personas: una de ellas se quedó a distancia en actitud vigilante (atacante 3), mientras que otra que portaba una gorra, la amenaza a ella y a sus hijos con una pistola (atacante 2, supuestamente Kevin Solórzano), mientras que el restante amenazó a su esposo con otra arma de fuego (atacante 1).

Aseveró que la persona que le amenazaba con un arma de fuego llevaba gorra y que siempre se tapaba la cara con una de sus manos y que por ello se fijó principalmente en la forma de los ojos.

LEA: 'Kevin Solórzano se contagió de covid-19', confirman sus abogados



“Unos ojos gachos”, dijo, tristones y unas cejas delineadas, de una alta estatura, no tan alto como el esposo, pero sí más alto que el atacante 1.

La testigo señaló que se tropezó y cayó al suelo, donde permanece hasta que los atacantes se van y que recuerda de la persona (atacante 2) que es un tipo de cejas, la nariz ancha, la boca carnosa y ancha, barba tupida, calzado de barba no tan larga.

En la audiencia inicial, describió a su atacante como una persona de 1.70 metros, no obstante, la testigo dijo que ese dato no era relevante pues no andaba en ese momento un metro para medir a las personas.

Para la jueza de sentencia que se opuso al fallo de culpabilidad dictado en juicio contra Solórzano, lo manifestado por la testigo no es confiable porque no tuvo la oportunidad de observa el rostro entero de su agresor (supuestamente Kevin) porque él cubrió su rostro con una de sus manos.

TAMBIÉN: Así transcurren los días de Kevin Solórzano en la Penitenciaria Nacional de Támara



Incongruencias

Esta tesis coincide con la de la Sala Penal que en su fallo de casación señaló que “es importante esta relación porque debió ser objeto de reflexión por parte de la mayoría del Tribunal, para quienes la declaración de la testigo merece credibilidad sin reparo alguno aún cuando esta es contradictoria en sí misma”.

Indica que la testigo, “en un momento señala que el atacante 2 en todo momento se cubre el rostro con una de sus manos y que por ello ella se concentra en las cejas y en los ojos”.

Pero, “también dijo que pudo observar la nariz y la boca de su atacante, lo cual no podría ser si este se ha tapado su rostro todo el tiempo, aun y cuando la testigo haya tropezado y permanecido sentada en el suelo, este ángulo solo le permitiría ver el cuello del Atacante 2, pero no su nariz, boca y mentón”, expresa el documento.

ADEMÁS: Cronología completa del caso contra Kevin Solórzano

Según los magistrados de la Sala Penal, “existe un aspecto psicológico en el relato que no concuerda: la testigo indica que el atacante 2 intentó no en una, dos ocasiones dispararle con el arma de fuego, ello con una inequívoca intención de privarle de la vida, entonces si ello es así, ¿cuál habría sido la motivación del Atacante 2 de cubrir su rostro si en definitiva iba a quitarle la vida a su víctima?, considerando además que los otros dos testigos (dos niños) de los que tenía conocimiento el Atacante 2, ya habían abandonado la escena corriendo.

Por el crimen del exfiscal Eguigure y por atentar contra la señora Sierra, Kevin fue condenado a 33 años de prisión. Pero la Sala Penal admitió un recurso de casación que por mayoría de votos declaró absuelto al universitario.

Sin embargo, al no encontrar unanimidad el caso está en manos de los magistrados de la CSJ que deberán resolver el futuro judicial de Solórzano el miércoles 07 de abril del 2021.

TE PUEDE INTERESAR: Kevin Solórzano saldría de la cárcel hasta en el año 2048, tras completar su condena