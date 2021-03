Presidente Hernández tras condena de "Tony": "Esto que ocurrió hoy es duro para la familia"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente Juan Orlando Hernández reaccionó decepcionado ante la condena a cadena perpetua contra su hermano Juan Antonio por parte de la justicia de Estados Unidos.



"Amigos, compañeros de trabajo, también correligionarios. Esto que ha ocurrido hoy es algo duro para la familia, duro en lo personal. No se lo deseo a nadie", inició diciendo el mandatario en un audio.



JOH manifestó que le "resulta indignante, me resulta increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma, ¡pero bueno!, hay otras instancias en las que tarde o temprano se va a probar quien es quien en Honduras, qué es lo que hemos hecho y dejamos de hacer porque entre cielo y tierra no hay nada oculto".



"Muchos de ustedes me vieron crecer en Lempira; me vieron crecer en San Pedro Sula en mi adolescencia y mi formación profesional; en mi vida también como político y saben cuales son mis convicciones y cuales han sido mis luchas cuando inicié mi carrera en el Congreso, sabíamos que teníamos el país más violento en la faz de la Tierra y que teníamos que atacar el narcotráfico, crimen organizado, porque ese tráfico de droga era el causante de la mayoría de las muertes en Honduras".



Asimismo, el Presidente reiteró que gracias a esa lucha Honduras ya no es el país más violento del mundo. "Tenemos una nueva Policía, tenemos una Policía Militar, transformamos el Estado como mucha voluntad política y a muchos de ustedes les dije que cuando comenzamos esto no habría retorno, que iban a haber consecuencia de grandes dimensiones".



De igual manera aclaró que "es justo seguir en esta lucha porque es lo mejor para el pueblo hondureño y lo voy hacer hasta el último día de mi Gobierno".

"Tony" Hernández fue condenado a cadena perpetua más 30 años de cárcel por los cuatro delitos de los que fue hallado culpable el pasado 18 de octubre de 2019.

Hernández al inicio de 2021 había expresado que esperaba que el caso de su hermano menor pase a una "segunda instancia" judicial en Estados Unidos y pueda ser revisado.

Las represalias, dice el presidente, lo envuelven también a él, pues narcotraficantes presos aseguran que apoyaron económicamente su campaña presidencial a cambio de que él les permitiera operar, dijo en ese entonces.