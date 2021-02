Partido Nacional condiciona al CNE por entrega de nombres para credenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Nacional Electoral del Partido Nacional condicionó este martes la entrega de los listados de representantes de mesas con nombres y apellidos a que el órgano administrador de los comicios garantice “que no habrá tráfico de información”.

El presidente y vicepresidente de esta junta del partido en el poder, Rony Pacheco y Kilvett Bertrand, respectivamente, presentaron un escrito al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el cual expresan su incomodidad porque no se les ha respondido a sus inquietudes.



“Vemos con suma preocupación el hecho que no se haya dado respuesta a ninguna de las interrogantes realizadas por esta Comisión Nacional Electoral”, dice la nota.

¿Qué garantías tenemos de que todos los movimientos de los partidos políticos cumplirán con esta disposición y que no se convertirá únicamente en un requisito obligatorio para el Partido Nacional?, se preguntan. Luego, el Partido Nacional pide “garantía de protección de datos” para evitar el tráfico de información de un movimiento a otro". Además, demanda seguridad informática para la impresión de las credenciales.