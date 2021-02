Dan último adiós al doctor Yasser Cuellar, joven médico que murió de covid

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Invadida por el dolor y la impotencia por la muerte de su hijo Yasser Cuellar, médico de servicio social que murió de covid-19, su madre encabezó la caravana que lo llevó al cementerio donde descansarán sus restos mortales.



Familiares y amigos del joven galeno, que terminaba hoy su servicio, acompañaron a la acongojada mujer a despedirse de su hijo.



Los restos de Yasser fueron enterrados en Jardines del Recuerdo en San Pedro Sula, en medio de mucha triste y aplausos.



Sus compañeros y amigos consternados por lo ocurrido aseguraron que Cuellar era un joven multifacético, lleno de sueños y muy profesional.

Lea aquí: Muerte de joven médico causa indignación en el gremio de salud



Yasser estaba estudiando la carrera de derecho, le gustaba la cocina y hacía mucho ejercicio. Además aseguran que era muy servicial y siempre estaba dispuesto ayudar a los demás.



Cuellar se encontraba ejerciendo su profesión en el Centro de Salud de Calpules, donde, según su madre, solo al inicio de la pandemia recibió el equipo médico adecuado, luego solo contaba con una mascarilla.

Sin atención médica

Su madre, la abogada Nidia Fuentes, denunció que su hijo murió porque no lo aceptaron el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) porque no cotizaba a la institución.



Al no poder ingresar al IHSS, el joven fue llevado al hospital móvil donde aseguró no le administraban bien los medicamentos.



"Me llamó un día antes de morir y me dijo: 'Mamá, si me puede sacar de aquí hágalo' porque no le estaban administrando el medicamento de manera correcta", relató Fuentes.



Imágenes que han circulado en as redes sociales muestran el estado crítico en el que se encontraba el joven galeno.



El médico Miguel Sierra, aseguró que con las imágenes que se difundieron es evidente que Cuellar respiraba con dificultad "porque utiliza hasta los músculos de su abdomen para lograr captar suficiente aire. Cuando un paciente presenta este cuadro es necesario ingresarlo a Cuidados Intensivos".