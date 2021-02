Red por Equidad Democrática pide evitar masivos contagios de covid-19 en campañas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Red por la Equidad Democrática (REDH) acusó este lunes a los políticos hondureños de no cumplir con todas las medidas de bioseguridad en las concentraciones masivas, por lo que pidió a las autoridades establecer reglas claras para evitar contagios del coronavirus.



En el comunicado de la REDH pide "a las autoridades electorales y partidos políticos establecer reglas claras y mecanismos de control para evitar masivos contagios del Covid-19".



Y es que según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), Honduras se aproxima a los cuatro mil muertos y más de 158 mil contagios.



VEA: La súplica de la madre de Yasser Cuellar, médico que murió de covid: "Mire doctor cómo se me ha puesto"



"Estas alarmantes cifras deben preocupar y motivar la acción preventiva por igual en todos los partidos políticos, movimientos y candidatos que participarán en la contienda electoral primaria e interna del 14 de marzo", enfatizó en el comunicado.



Además, acusó que "la mayoría de contendientes continúan realizando reuniones proselitistas y concentraciones multitudinarias sin cumplir con todas las medidas de bioseguridad".



ADEMÁS: Honduras: Amplían plazo al 22 de febrero para presentar listados



Asimismo, se recalcó que el derecho a elegir y ser electo no puede ni debe reñir con derechos fundamentales como la vida de los ciudadanos.



La REDH exige "a las autoridades competentes establecer reglas claras y mecanismos de verificación para que las actividades proselitistas no pongan en riesgo alguno la salud y la vida de los hondureños".



En ese sentido, se instó a buscar nuevos mecanismos para que en las campañas políticas no haya contagios, y de incumplir con las medidas de bioseguridad que cancele el evento.



"A los partidos políticos y candidatos se les pide innovar y buscar nuevas formas de proselitismo, inspirándose en las experiencias de otros países donde se han realizado elecciones y se ha prevenido los contagios masivos, y en un gesto de responsabilidad, que suspendan de inmediato toda actividad que no cumpla con las medidas de bioseguridad internacionalmente aceptadas" decía el comunicado.



Por otra parte, se observa con preocupación la falta de información sobre los protocolos y medidas de bioseguridad que se implementará el día de las votaciones que es el próximo 14 de marzo del corriente año.



la REDH considera "urgente que el Consejo Nacional Electoral publique los protocolos y medidas de bioseguridad que aplicarán el día de las elecciones e implemente una campaña de divulgación para garantizar un mejor control de la pandemia".

LE PUEDE INTERESAR: Muerte de Keyla Martínez: Piden investigar a subcomisionado por un homicidio similar en 2011