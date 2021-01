Reinfección, el otro calvario con el covid-19 en Honduras

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Considerarse inmune al covid-19 por haberlo padecido es un error que podría costarle la vida a decenas de hondureños.

Sin tener claro cuánto tiempo duran los anticuerpos contra el covid-19 y al enfrentarse a una nueva cepa el riesgo de contagio es probable.

LEA TAMBIÉN: Personal de salud expuesto a alta carga viral de covid-19

EL HERALDO conversó con expertos en el tema que sugieren no relajarse, pues los resultados en el país demuestran que la reinfección no es ningún invento.

Los reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) muestran que al menos el 15% de los casos confirmados por covid-19 en el inicio de año pertenecen a personas que ya habían dado positivo meses atrás por la enfermedad y, ahora, volvieron a adquirirla.

Más triste es saber que cuatro de los 62 médicos que perdieron la vida contra el covid-19 ya habían padecido la enfermedad, es decir que ganaron la primera batalla, pero el virus ganó la guerra.

LEA: Mesa Multisectorial analiza medidas de restricción más drásticas por alza de contagios

Con la presencia de una nueva cepa en el país, no importa si la persona que ya padeció covid-19 se enfrenta a una carga viral fuerte o débil, el riesgo lo tienen como la primera vez

Expertos

Marco Tulio Medina, científico, neurólogo y exdecano en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó a EL HERALDO que así como Charles Darwin lo evidenció en la “Teoría de la evolución”, las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. El coronavirus es igual.

Para frenar los contagios se ha impuesto un toque de queda por la noche.

El científico destacó la gran variedad de tipos de coronavirus que existen, algunos son más fuertes.

En el caso específico de la reinfección, el experto detalló que los resultados en las personas que ya habían sido positivas, sanaron y se reinfectaron es por haber estado expuestas a una mutación del virus que muchas veces resulta ser más infecciosa que el que tuvieron meses atrás.

LEA ADEMÁS: Investigación sobre compra de 10 hospitales móviles avanza a cuentagotas

+ Vacunación contra el covid-19: Costa Rica y Panamá toman la delantera en Centroamérica

En Honduras, puso de ejemplo el caso de la doctora Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de Salud, que volvió a dar positivo en una prueba PCR.

“Se habla de un período de seis meses para reinfección, pero no está comprobado que sea así, puede ser menos, también que la segunda vez es más fuerte, pero tampoco se puede comprobar, cada persona es diferente, lo que sí es una realidad es que la mutación en la enfermedad está presente y no hay que bajar la guardia”, dijo el científico.

Recalcó que las personas pueden reinfectarse por una variedad diferente de coronavirus, como los que se han podido comprobar en Europa, que existen y han causado padecimientos a las personas que la han enfrentado.

Enfatizó que así como la científica June Almeida descubrió que existen diferentes tipos de coronavirus, la posibilidad de contagiarse con alguno de ellos también es una realidad.

Por otro lado, comentó que la vacuna contra el covid-19 también podría tener variaciones en vista que fue creada para un tipo de coronavirus y podrían ser menos efectivas al estar combatiendo a una cepa diferente del virus, tal vez un poco más fuerte.

“Definitivamente no hay que confiarse, las medidas de bioseguridad deben estar permanente en todas las personas, aun y cuando ya hayan vencido la enfermedad una vez. Los reportes son claros, la reinfección está presente y aunque no hay detalles si es más fuerte la segunda vez, mejor no tener que vivirlo”.

Por su parte, Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), compartió el punto de vista del científico Marco Tulio Medina.

Umaña comentó a EL HERALDO que las cifras de personas reinfectadas por covid-19 alcanzan el 15%, según los datos oficiales del gobierno.

“Estamos hablando que en el inicio de este año, del total de las personas confirmadas por PCR de covid-19, entre el 15% al 25% ya habían salido negativos de la enfermedad luego de padecerla”, explicó el doctor.

DE INTERÉS: Con fondos del Hospital María se hizo compra de medicamentos

Umaña enfatizó que no se trata de una recaída con el virus, si no un nuevo contagio debido a la exposición a una cepa diferente. Con sumo pesar argumentó que cuatro de los médicos que fallecieron ya habían dado positivo una vez a la enfermedad, luego negativo y se reinfectaron. “No son seis meses, puede ser más o menos, hay que cuidarse porque lo que sí es claro es que las posibilidades de reinfección existen y en el país se están manifestando en personas que padecieron covid-19 en los meses de abril, mayo y junio”.