UNAH reanuda sus clases este lunes; permitirá cancelar las asignaturas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunció que las actividades académicas se reanudarán a partir de este lunes 23 de noviembre en todo el país.



La máxima casa de estudios había suspendido las clases por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota que provocaron graves daños en la zona norte del país, en especial en el Valle de Sula.

Según la UNAH, antes de los fenómenos naturales a la mayoría de unidades

académicas se disponía a practicar evaluaciones.



En consecuencia, instruyó este domingo "a los docentes a dar un tiempo prudencial para retomar estos exámenes, a efecto de que los estudiantes tengan el suficiente tiempo para prepararse y rendir en los mismos de la mejor manera posible. Los jefes y coordinadores de carrera deberán garantizar el cumplimiento de lo anterior".



Asimismo, el ente rector de la educación superior en el país habilitó la plataforma para que "los estudiantes que lo necesiten cancelen las asignaturas directamente desde sus cuentas en el sistema de la DIPP".

Sin embargo, aclaró que "no se gestionarán cancelaciones excepcionales de asignaturas fuera de las fechas antes indicadas ni a través de solicitud a los Coordinadores de Carreras para evitar demoras".



Por último, informó que el registro de calificaciones se traslada para los días 18, 19 y 20 de diciembre. Las asignaturas con calificaciones de Reprobado (RPB), Abandono (ABD) y/o No se presentó (NSP) no se tomarán en cuenta para el cálculo del índice académico.





