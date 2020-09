Defensa de "Tony" Hernández pide aplazar la sentencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La defensa legal del exdiputado nacionalista Juan Antonio "Tony" Hernández solicitó que se aplace la sentencia prevista para el 16 de septiembre.



En una carta remitida al juez Kevin Castle, los abogados aducen que durante esta pandemia ha tenido un acceso limitado a Hernández.



"Estimado juez Castle: represento al señor Hernández Alvarado. Le escribo para solicitar que la sentencia del sr. Hernández Alvarado, actualmente programada para el 16 de septiembre, sea aplazada por al menos un mes en base a mis discusiones previas con el Tribunal sobre el acceso a mi cliente. El gobierno está dando su consentimiento para una audiencia, nuevamente he tenido acceso extremadamente limitado a mi cliente", señala el documento.

+Las cárceles donde narcos hondureños cumplen su condena en EEUU



La misiva además establece que "no ha habido visitas en persona y que en algunas visitas por video y teléfono, hemos podido utilizar un intérprete, pero sigue siendo muy difícil comunicarnos de forma eficaz. Como tal, no he podido completar una presentación de sentencia adecuadamente".

Además la defensa agrega que "siento que debo poder reunirme con mi cliente en persona al menos una vez antes de la sentencia, a menos que la crisis de salud pública empeore hasta un punto en el que eso sea simplemente imposible en el futuro previsible. Como tal, solicito un aplazamiento para octubre o noviembre a conveniencia del Tribunal".

VEA: Las pruebas que hundieron a Tony Hernández

Culpable

El exdiputado nacionalista fue declarado culpable de narcotráfico por un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a finales de 2019.



Tras dos semanas de juicio y casi dos días de deliberaciones, fue hallado culpable de tres cargos relacionados al tráfico de drogas y uno por falso testimonio.



Mientras el jurado deliberaba, Tony Hernández se mantuvo serio y sin expresión. Tras escuchar la lectura del veredicto, su abogado, Michael Tein, le dio una palmadita en el hombro.



DE INTERÉS: El cambio físico de Juan Orlando Hernández a sus 51 años