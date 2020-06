Honduras: Productores garantizan cosecha de granos básicos

Álvaro Mejía | alvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Más allá de las adversidades derivadas de la pandemia del covid-19 y de los pronósticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para Latinoamérica, las proyecciones de la producción nacional son favorables.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Gerencia de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) coinciden que las condiciones climáticas que prevalecen desde mayo pasado son uno de los factores que incidirán en la mejoría de la siembra y cosecha de granos básicos. Esto en comparación al 2019 cuando se perdieron entre cuatro y cinco millones de quintales de maíz por los efectos de la sequía.

Las estimaciones de producción que elaboraron las instituciones públicas ligadas al agro con las manejadas por el sector privado son similares, mismas que serán suficientes para abastecer la demanda interna.

Si bien, un reciente informe de la FAO y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) advierten de un aumento de la extrema pobreza y el hambre en las naciones de América Latina a causa del coronavirus, los productores agrícolas siguen trabajando en el campo para evitar que Honduras sea afectada por una hambruna.

“Las condiciones que tenemos obviamente son favorables, lo que si no podemos es garantizar que va a ocurrir lo que nosotros proyectamos porque puede ser que un fenómeno climático eche a perder en una región importante, por ejemplo, que las lluvias no paren durante un tiempo y sea de cosecha, todo eso puede pasar; no estamos para malas noticias ni para anticiparnos a ellas”, manifestó a EL HERALDO el titular de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), Guillermo Cerritos.

Agregó que “lo único que va a pasar este año es que está garantizado el recurso más importante que es el agua a través de las lluvias, si no caemos en otro tipo de excesos como afectaciones de ciclones tropicales”.

Proyecciones similares

El funcionario de la dependencia de la SAG aseguró que las proyecciones de producción de granos básicos son similares a la de los últimos años, debido a que no se ha incrementado el número de productores, contrario a eso hay más personas que abandonan el campo por diversas razones, siendo una de ellas la falta de disponibilidad de créditos.

Entre 12 a 13 millones de quintales de granos básicos están garantizados para las cosechas de primera como también de postrera, informó el secretario de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara.

Mientras que el gerente de Política Económica de la iniciativa privada, Santiago Herrera, mencionó a este rotativo que “el ciclo de lluvias está siendo bueno y se está repartiendo semilla mejorada, por lo que se presume que tendremos una buena cosecha de granos”.

De los poco más de diez millones de quintales de producción estimada de maíz blanco solo se lograron más de 6.2 millones de quintales el pasado período de doce meses, de acuerdo con la SAG. Para este año se espera una cosecha de 12 millones de quintales de este producto alimenticio que es básico en la dieta del hondureño.

En el caso del frijol se tienen previstos 2.5 millones de quintales o más, dependiendo de que tan provechosas sean las condiciones sobretodo en época de postrera cuando se obtiene hasta el 80% de la producción anual. Esta proyección es semejante a la de 2019.

Potenciar el agro

“Considero que es una oportunidad la que el sector agroalimentario tiene para potencializarse y poder poner a disposición de toda la población los alimentos”, destacó la titular de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Anabel Gallardo, a EL HERALDO.

Reconoció que un sector poblacional se está viendo afectado por no percibir ingresos para adquirir alimentos por la falta de trabajo, por lo que se están comprando menos o solo lo necesario.

“Nosotros como sector agroalimentario tenemos que ser inteligentes en el sentido de producir con más eficiencia porque de repente va a llegar un punto en que tenemos que bajar el precio de los productos para poderlos vender”, sostuvo la ingeniera. Además, enfatizó que una vez que concluya la crisis sanitaria por el covid-19, este rubro podría considerarse como el primer sector de la economía de un país con más potencial de producción de alimentos tanto para consumo nacional como en el extranjero.

De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), Dulio Medina, indicó a este rotativo que en el próximo semestre hay que mantenerse en alerta y observación.

“Estamos sembrando y el ciclo no ha terminado, la apreciación de siembra de frijol ha sido buena y esperamos que el invierno continúe de una forma aceptable, generando resultados que los cultivos los podamos sacar”, afirmó. Medina puntualizó que se deberá de esperar un mes y medio para la cosecha de frijol, por lo que será elemental la reserva estratégica de granos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

“Donde debemos tener muchísimo cuidado es en el tema del frijol y rogarle al gobierno que habilite productos financieros no tan restrictivos como los bancos privados que no apuestan mucho para el sector agrícola”, exhortó. En la misma vía, Gallardo lamentó que por la vulnerabilidad que tiene este sector productivo no es sujeto a créditos masivos por incumplimiento de algunos compromisos con la banca.

Aunque a inicios de abril pasado se declaró como prioridad nacional al sector productor de alimentos y se creó el programa de aseguramiento de la soberanía y seguridad alimentaria”, todavía no ha tenido los alcances al igual que resultados esperados, cuestionaron productores agrícolas.