El diputado nacionalista Juan Diego Zelaya confirma que tiene Covid-19  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El diputado nacionalista Juan Diego Zelaya confirmó este jueves que tiene coronavirus, a través de un video en su cuenta de Facebook.



El parlamentario relató que estuvo con un amigo, quien le contó que su esposa había salido positiva en la prueba de Covid-19.



"Como yo he estado con él estos días, por precaución me la hice y hoy me dieron los resultados y salí positivo", afirmó Zelaya.



Además, aseguró que no tiene ningún síntoma de la enfermedad, pero que comenzará con el tratamiento denominado como "Maíz" (el cual consiste en una mezcla de Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Zinc).



"Cuídense porque yo no salía mucho, tenía contacto con muy poca gente, salía con mascarilla, me lavaba las manos, me desinfectaba al entrar a la casa, en fin, y aún así este virus anda por todos lados, no sabemos por donde va a entrar", contó Zelaya.



VEA: Honduras suma 4,752 contagios y 196 decesos