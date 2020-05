Hospital Escuela separa con espadadrapo a pacientes con Covid-19

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Acababa de nacer, su pequeño y delicado cuerpecito estaba aún en la incubadora cuando el barullo a su alrededor le sacaba tremendo susto, todo para evitar que el agua de la lluvia que caía y se filtraba por el techo del hospital pusiera en precario su salud.

El lamentable incidente ocurrió la noche del domingo en la sala de Cuidados Mínimos para niños prematuros del Materno Infantil. El hecho, que trascendió en un video que circuló en las redes sociales, dejó evidenciada la vulnerabilidad en la infraestructura de ese centro asistencial y la calidad de sistema sanitario que tiene el país.

El incidente

La lluvia comenzó a caer sobre la capital a eso de las 9:30 de la noche del pasado domingo y en media hora la sala se estaba inundando, por lo que el personal de salud de turno comenzó a mover las incubadoras y camillas para evitar que se mojaran.

El fiscal del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela (HE), Mauricio Corrales, manifestó a EL HERALDO que “siempre que llueva va a haber problemas porque la azotea no sirve, ahí tienen que impermeabilizar y eso se ha dañado. Cuando llueve cae un gran chorro... se metió al quinto y cuarto piso, pero el daño mayor fue en el cuarto piso en la sala de cuidados mínimos”, aseguró Corrales.

La sala de cuidados mínimos está ubicada contiguo a la sala de Labor y Parto del Materno Infantil. En el quinto piso está la sala de Recién Nacidos, donde también se filtró el agua pero los daños fueron menores.

También unos transformadores de energía eléctrica del centro asistencial sufrieron daños, pero el problema fue resuelto por técnicos de la Empresa Energía Honduras (EEH).

Corrales contó que un equipo de mantenimiento estuvo trabajando para reparar los daños en la infraestructura, pero se va a saber si quedó bien cuando vuelva a llover.

Pacientes con Covid-19

El sindicalista también denunció que en el área de emergencia del Hospital Escuela están separando solo con un esparadrapo pegado en el suelo a los pacientes con coronavirus (Covid-19) de los que no padecen la enfermedad.

Esta forma rudimentaria no representa ninguna medida de bioseguridad para proteger a pacientes y empleados y, por el contrario, los expone ante el virus.

El sindicalista lamentó que ya son 13 empleados del centro asistencial los que se han contagiado con el virus, entre ellos enfermeras, médicos y personal de aseo.

“Le pedimos a las autoridades la dotación de insumos y que sean mascarillas de buena calidad tipo N95 porque pueden proteger al trabajador, sus gabachas, sus gorros, anteojos, caretas”, solicitó.

Sobre ese señalamiento, el miembro de la Comisión Interventora del HE, Edilberto Ortiz, respondió que no se trata de una sala Covid-19 sino la emergencia de cirugía donde se están haciendo unas reparaciones y divisiones para que los pacientes tengan privacidad. “Son reparaciones en la emergencia de cirugía para establecer los protocolos adecuados y que el hospital se mantenga con las medidas de bioseguridad”, aclaró el general Ortiz.

Añadió que se están haciendo un promedio de 85 pruebas diarias a los empleados para determinar si dan positivo o no. Recordó que el HE no es un centro para atender Covid-19, pero al ser el principal centro asistencial de referencia del país están expuestos a recibir pacientes.

