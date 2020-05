Pacientes hondureños con Covid-19 luchan contra la discriminación

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una lucha diaria por sobrevivir están librando los pacientes de Covid-19 en el país, algunos estables y otros en condiciones delicadas. Pero la batalla que han desatado no solo es contra el virus.

Además de lidiar con su salud y una lenta recuperación, también lo hacen con la discriminación de la que son objeto ellos y sus familias en los lugares que habitan.

El rechazo social y a la vez el estigma para quienes resultan positivos por coronavirus, sin importar que sea personal médico y hospitalario, se debe a elementos culturales como también por la falta de información, consideraron expertos consultados por EL HERALDO.

Sociedades subdesarrolladas

El sociólogo y analista Pablo Carías mencionó que “esta discriminación es más evidente y se da con mayor fuerza en las sociedades subdesarrolladas por elementos de tipo cultural, tiene que ver con falsas creencias, a veces con tabúes, en las limitaciones en el conocimiento”.

Hace algunas décadas algunas personas fueron víctimas de rechazo por la viruela, el sarampión y otro tipo de enfermedades menos letales que el Covid-19, recordó. El también docente universitario enfatizó que “esta situación lo que hace es aumentar el dolor, es una actitud incomprensible e ingrata y esto es el resultado de campañas que no están orientadas de la mejor manera porque sobre esto se ha especulado mucho”.

EL HERALDO conoció el testimonio de enfermeras que han estado en la primera línea de combate del virus, lo contrajeron en plena faena, pero lograron sobrellevarlo y ahora son de los enfermos que vencieron el coronavirus.

VEA: Hondureños en situación de calle, los más expuestos al Covid-19

+¿Cuáles son los trabajos donde hay más contagios de Covid-19?

+Asintomáticos 14 de cada 100 casos de Covid-19 en Honduras

La técnico instrumentista Karla Cruz se infectó mientras practicaba una cesárea en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y tuvo que batallar con la sintomatología, incluyendo la no aceptación de la dueña del apartamento que alquilaba, quien no dejó que volviera a poner un pie en el lugar.

“En mi agonía ella me mandó un mensaje y me dijo que ya no podía regresar al apartamento. La señora donde alquilaba me corrió rotundamente cuando ella se dio cuenta de mi situación”, relató a este rotativo.

Datos falsos por temor

El temor a ser estigmatizado llega al grado que varios afectados por el Covid-19 que pueden recibir tratamiento ambulatorio brinden datos falsos de su domicilio para que el personal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) no den con su paradero como parte del seguimiento a estos casos, evitando así señalamientos de vecinos.

Algunas personas están reacias a la aplicación de pruebas rápidas para la detección de coronavirus en barrios y colonias de diversas partes de la República, por lo que lanzan piedras u otros objetos contra los galenos encargados de esta actividad.

Otras opiniones

El subsecretario de Salud, Nery Cerrato, explicó a EL HERALDO que “la actitud muy humana de todos los que habitamos el planeta es la autoprotección, el instinto de conservación de la vida y creo que esto ha sido un comportamiento de temor, miedo ante el desconocimiento de cómo este virus ataca a las personas y cómo se transmite”.

“Siempre hay un porcentaje de la población que mantiene una conducta hasta de pánico ante la presencia de un paciente que tiene Covid-19”, sostuvo.

El funcionario reconoció que a la fecha las personas están siendo más comprensivas en cuanto a los mecanismos de transmisión de la enfermedad y cómo prevenirla. Más y nuevas acciones de concienciación social se realizarán por parte del gobierno para contrarrestar la discriminación en perjuicio de quienes resulten positivos por coronavirus, anunció al tiempo que destacó las campañas realizadas por los medios de comunicación al igual que de la empresa privada.

Vea aquí: Honduras, segundo lugar de letalidad por Covid-19 en Latinoamérica

De su lado, el psiquiatra Javier Uclés lamentó la manera que se estigmatiza y burlas hacia profesionales de la medicina y demás trabajadores de la salud por atender a los pacientes diagnosticados con este virus. “

La gente que hace eso es porque tiene algún nivel de ignorancia, se encuentran bien desinformados; las personas pueden caer en depresiones severas y pueden llegar inclusive en pensar en el suicidio al ser rechazados”, mencionó.