Alcalde de Wampusirpe: “Si nos llega un caso, estamos acabados”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El departamento de Gracias a Dios ha sido históricamente postergado y olvidado, y en tiempos de coronavirus es mayor, según la máxima autoridad local.

Aunque todavía no hay casos positivos, existe el riesgo que en cualquier momento se reporte alguno, comenta el alcalde de Wampusirpe, Marcelo Herrera, quien dialogó con EL HERALDO sobre la situación que atraviesan los pobladores de esa recóndita comunidad.

Asegura que no han recibido equipo de bioseguridad y claman para que se tomen todas las medidas de prevención para evitar una catástrofe en la zona.

¿Qué aporte le ha brindado el gobierno a su comunidad?Nosotros hasta el momento no hemos recibidos nada más que un pequeño equipo de mascarillas. De ahí por parte del gobierno no tenemos pruebas rápidas, no tenemos mascarillas, guantes, batas, no tenemos nada de eso.

¿Cuál es su mayor preocupación frente a la pandemia?

Como municipio estamos bastante preocupados, porque debido a todo esto se nos ha ido de la mano, no nos preparamos con tiempo y ha ingresado gente por nuestras fronteras que vienen de Tegucigalpa y Colón. Tenemos una preocupación grande porque no estamos preparados con el sistema de bioseguridad y en un dado caso nos llega un caso de esos, nos acabamos, porque no estamos preparados. Estamos tomando todas las medidas de prevención, pero no tenemos nada de equipo.

Pero, ¿recibieron los recursos para comprar alimentos?

De parte del gobierno no ha habido más que 61,500 lempiras para la compra de alimentos para 123 beneficiarios. No sabemos si nos van a dar mascarillas y mucho menos pruebas rápidas. El 80% de los habitantes son de escasos recursos económicos, que dependen del día a día y en caso que llegara a venir un caso de esos nos va a preocupar tanto porque son personas que se dedican a su trabajo y no toman las medidas. La gente no tiene qué comer y por eso tiene que ir a trabajar.

¿Cuál es su llamado a las autoridades?

Que así como están protegiendo a otros municipios que tienen casos, que nos apoyen un poco más en el equipamiento en el sector de salud. Estos son municipios postergados, para visitar las comunidades es un gasto inmenso porque es por agua y es complicado. El gobierno ni las transferencias vienen en directo, todas son condicionadas y desde allí hay un problema grande, el gobierno debe inclinarse un poco más a invertir en estos municipios que no tenemos casos, pero por lo menos estemos prevenidos y preparados.