Transparencia en manejo de fondos piden a Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La decisión del gobierno de reorientar 1,600 millones de lempiras para la emergencia del Covid-19 a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), sin tener una planificación de donde se invertirá el dinero, fue cuestionada por varios sectores del país.

Los fondos reorientados, provienen de tres préstamos que tiene Honduras con el Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que iban a ser utilizados para construcción de carreteras y proyectos agrícolas. Los proyectos sacrificados son la construcción de la carretera en el canal seco de la Villa de San Francisco a Goascorán, parte de la carretera de Tegucigalpa a Danlí y el proyecto ComRural que apoya al sector agrícola.

En resumen, Invest-H en total manejará 3,700 millones de lempiras entre fondos nacionales y préstamos.

Olban Valladares, empresario y analista, explicó a EL HERALDO que la medida de reorientar fondos sin planificación es absurdo en la administración pública, “no se pueden estar haciendo estos traslados, sin un presupuesto, sin saber para qué se van a destinar, pero de la A a la Z”.

Valladares destacó que estar trasladando cantidades multimillonarias sin una planificación para ampliar el sistema de salud es una pésima decisión, “si van a salir con proyectos a 18 meses nada estamos haciendo y la crisis ya pasó, entonces a todo mundo se le olvida y empieza el esconde, esconde el anillo y nadie va saber lo qué pasó”. El analista mencionó que se pueden reorientar fondos o diferir gastos, pero con estrategias “por qué no reducir todas estas partidas de gastos de representación, por qué no pensar en normalizar los salarios de los funcionarios, no puede ser que en Honduras ganen 250 mil lempiras, ni los mas altos ejecutivos de las empresas grandes ganan eso, no puede ser”.

Sobre Invest-H, Valladares dijo que está bien llevar un orden de donde está el dinero y cómo se va ejecutando, “este muchacho Marco Bográn ha mantenido una imagen honrada, pero no solo es ser honrado, hay que mostrar que uno es honrado”.

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, condenó el traslado de fondos de préstamos internacionales a Invest-H, sin tener una planificación.

“Desde que comenzaron estos decretos de emergencia, se ha visto que el gobierno no tiene una planificación de qué hacer con el dinero, no nos han dicho qué van hacer, se trata de priorizar”, dijo. Figueroa destacó que lo que se necesitaba era mejorar las capacidades instaladas ante la emergencia del Covid-19, para luego pensar en otras inversiones, pero los hospitales no han sido fortalecidos y han tenido el tiempo.”

Por último aseguró que el país avanza en esta pandemia sin un rumbo claro, “todo lo comprado e invertido ha fracasado y son gastos millonarios que luego se van a trasladar en pérdidas humanas”.

Por otro lado, Carlos Hernández, titular de la Asociación para una Sociedad mas Justa (ASJ), dijo que el traslado de fondos a Invest-H es una buena medida porque hay que estar preparados. Destacó que Invest-H es el más capacitado para las inversiones que se están realizando y lo que se debe de hacer es actuar con transparencia. Por su parte, Marco Bográn, titular de Invest-H, ya había adelantado a EL HERALDO que los fondos son para la emergencia, pero sin dar mayores detalles de dónde serán invertidos.

