Juicio de Tony Hernández: además de inestabilidad social, caso alejará inversión para Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Independientemente de la responsabilidad o no de Tony Hernández en el narcotráfico y de su hermano Juan Orlando Hernández como co-conspirador, el daño que se le ha hecho a Honduras es enorme y el impacto económico y social rápidamente comenzará a sentirse, vaticinaron economistas hondureños.



En lo social temen un enardecimiento de la población que desborde en una convulsión violenta con actos de destrucción de la propiedad privada y pública; y en lo económico miran el alejamiento de la inversión pública, el estancamiento de la inversión nacional privada, el aumento del desempleo y la pobreza.



El tema ahí afuera es que se trata del hermano del presidente. Si el jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York declara culpable a Tony, entonces también creyeron la versión de los testigos confesos que declararon que “Juan Orlando Hernández también ha estado involucrado recibiendo dinero de parte de los narcotraficantes y eso es terrible”, dijo Arturo Alvarado, economista y exministro de Finanzas.



Para él, la situación económica y social del país al final va a depender mucho de lo que suceda internamente, porque independientemente del veredicto de inocencia o culpabilidad “aquí se van a armar sus relajos”.

En todos lados se habla del juicio contra el hermano del presidente y que hay otro expresidente involucrado".



Aunque en el juicio de Tony Hernández, el fiscal Emil Bove en su exposición de cierre dijo que Honduras es un narcoestado, ya que desde las estructuras del poder oficial se fomenta el narcotráfico, para Alvarado no habrá en el mundo un organismo que pueda declarar oficialmente al país con esa figura.



“Pero obviamente lo que está pasando tiene un efecto que traerá repercusiones, eso no lo podemos negar. Es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. En todos lados se habla del juicio contra el hermano del presidente y que hay otro expresidente involucrado”, analizó el economista.



Desde ya hay un efecto negativo que daña a Honduras, pero lo más lamentable es que el Congreso Nacional -viendo lo que está pasando- no ayuda, sino que generan más indignación al reinstaurar la inmunidad para los diputados.

“Yo creo que en el Congreso como que no hay conciencia de la situación y básicamente están tratando de salvarse”, para evitar que un futuro sean llevados ante la justicia”, aseguró Alvarado.



La situación interna de Honduras está complicada y el juicio de Tony Hernández en realidad lo que viene a demostrar es la poca institucionalidad en el país.

“Aquí no hay independencia de los poderes. Está claro que el Poder Ejecutivo tiene el control de la Corte Suprema, del Congreso, no hay pesos ni contrapesos, los diputados están más preocupados en salvarse ellos de todas las barbaridades que han estado cometiendo durante tantos años con el mal uso de los recursos del Congreso”.



Ahora también hay que pensar que va a suceder en las próximas elecciones. En los países circundantes- Guatemala, El Salvador, Costa Rica- la juventud “lo que busca es un cambio y está dispuesta a votar por cualquier persona nueva que no tenga cola, para ver si eso puede provocar un cambio”.



“Nos preocupa que uno voltea a ver y dice: ¿Quién puede agarrar las riendas de este país? ¿Usted podría nombrar una persona y decir esta persona puede ser capaz de hacer los cambios estructurales que Honduras necesita de ganarse la confianza del electorado? No hay; y ese es el gran problema", cuestionó.



En el aspecto económico, según Alvarado, independientemente de la culpabilidad o no de Tony Hernández, la inversión extranjera es la primera que se ahuyenta y buscará otros países más atractivos.

En tanto, a lo interno, la inversión privada nacional puede tener problemas porque la situación política es tan incierta; donde hay tantos problemas el inversionista se vuelve más cauteloso con sus recursos.

El exministro de Finanzas no cree que se vayan a afectar las relaciones bilaterales de Honduras con los organismos multilaterales, “ahorita mismo el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) está cooperando con el gobierno en este tema de la ENEE”, sostuvo.

Por su parte, Ismael Zepeda, economista del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) agregó que lo que pasa en Nueva York y que salpica a políticos y militares hondureños, no solo daña la imagen de Honduras, sino que crea incertidumbre, desconfianza, inestabilidad social, y desestimula la inversión extranjera y nacional.



No solo se deterioró la imagen de Honduras, sino también de su administración pública y de la institucionalidad, produciendo sospecha de que esta funciona solo por intereses particulares.



Dentro de todo esto hay también algo muy subterráneo que es una desaceleración o casi recesión económica en esos territorios donde el dinamizador era el negocio ilícito de las drogas. “Con esto no quiero decir que el Fosdeh está a favor del narcotráfico, pero es algo real”.



Aunque no le guste a muchos, Honduras como tal es una gran lavandería, donde el dinero sucio se mueve a través varios negocios con fachada de lícitos, opinó. No se puede ocultar que el calificativo de narcoestado golpeará la llegada de capitales.

El gobierno hablaba de que Honduras era un país en bonanza y ahora hablan de una recesión” Ismael Zepeda



La situación es que ahora frente a un Estado débil, quienes sanamente quieran invertir en Honduras van a pedir grandes incentivos fiscales, privilegios económicos y territoriales, pero por otro lado es posible que "intenten radicarse inversiones oscuras, no sanas, de mal procedencia", advirtió.



En lo social, Honduras al ser un país sin un Estado de derecho, la población ya perdió la confianza en la administración pública y en la justicia. “La gente dice: '¿Para qué me voy a abocar al Ministerio Publico, a las Fuerzas Armadas, a la Policía cuando los mismos narcotraficantes han señalado que usaron estas instituciones”.



La desconfianza genera desesperanza y aunado a lo económico- falta de empleo y falta de ingresos, ni siquiera para consumir lo básico- entonces aparecen efectos como las caravanas de migrantes, los suicidios y la violencia podría incrementarse, expresó con preocupación el analista.

De acuerdo con Zepeda, también es preocupante que golpeado por las acusaciones en Nueva York, el presidente Juan Orlando Hernández hable de recesión económica. Particularmente, "creo que trata de hacer una caja china, sacar temas impactantes para desviar la atención sobre el resultado del juicio".



El economista del Fosdeh recordó que hace dos meses la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL dijo que Honduras era uno de los países que más recibía inversión extranjera: “Era un país en bonanza y ahora hablan de una recesión”.