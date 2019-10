Familia Hernández descalifica declaración de Chande en el juicio de Tony

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A través de un comunicado de prensa, la familia Hernández se pronunció nuevamente para desacreditar las declaraciones del narcotraficante hondureño Alexander Ardón, quien compareció ante la Corte de Nueva York, para testificar en el juicio de Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.



En el escrito, la familia Hernández asegura que el exalcalde de El Paraíso, Copán, quemó varias narcolibretas para proteger a sus socios.

ADEMÁS: El Cachiro testificará contra Tony Hernández en sexto día de juicio



Según la familia Hernández, en el juicio contra Tony Hernández, Alexander Ardón no tuvo como probar sus acusaciones contra su pariente.



A continuación el comunicado integro de la familia Hernández:



Alexander Ardón quemó las narcolibretas para proteger a sus socios



Constaban nombres de políticos, empresarios, policías, militares, fiscales y jueces que conspiraban



El excéntrico el alcalde Alexánder Ardón traficó drogas a sus anchas entre 2004 y 2014



Su paraíso se vino abajo cuando se aprobó la extradición y se declaró la guerra al narco desde 2014 Nueva York. El excéntrico exalcalde de El Paraíso, Copán, admitió que todas las libretas en las que llevaba control del tráfico de drogas fueron quemadas.



De esta manera, Ardón no tuvo como probar que su testimonio contra Juan Antonio Hernández era real y no parte de una novela en venganza por la aprobación de la extradición.



Ardon enfrenta la cadena perpetua y para lograr una reducción de la pena que le permita salir en libertad y no morir en la cárcel, pactó el mes pasado un acuerdo de colaboración.



Este acuerdo con la fiscalía lo ha conllevado a armar toda una trama alrededor de Juan Antonio Hernández pero sin aportar alguna prueba.



Para el caso, Ardón dijo haber pagado sobornos a Hernández y haberse reunido en varias ocasiones con el presidente de Honduras.



Sin embargo, no mostró registros de llamadas ni mensajes de textos ni videos ni fotografías. Tampoco mostró registros de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito.



Y tampoco entregó sus teléfonos celulares al momento de la entrega en marzo pasado.

Curiosamente la fiscalía tampoco presentó ni un solo documento o evidencia física que probara la veracidad de sus palabras.



A continuación el interrogatorio del abogado Omar Malone al finalizar el día 5 del juicio.



Defensa: ¿Su familia salió de Honduras por su caso?

Fiscalía: OBJECIÓN.



Fiscales, defensa y juez se reúnen en privado para tratar la pregunta.



Defensa: ¿su familia se fue a España por un acuerdo con Estados Unidos?

AA: No



Defensa: ¿tenía libretas?

AA: si.



Defensa: ¿tenía libretas que le mostró a la fiscalía?

AA: no.



Defensa: ¿qué las hizo?

AA: Melvin Pinto las quemó.



Defensa: ¿usted las quemó?

AA: desde que me vine se quemaron.



Defensa: ¿antes de que se viniera a Estados Unidos?

AA: si



Defensa: ¿cuándo fue la primera vez que le mostraron la foto del kilo de cocaína con las iniciales TH?

AA: no entiendo la pregunta.



Defensa: ¿cuándo fue la primera vez que la vió?

AA: alrededor de 2011.



- Defensa muestra en pantalla acuerdo de Alexander Ardón con la fiscalía.



Defensa: ¿reconoce su firma?

AA: si.



Defensa: ¿fue el 27 de septiembre de 2019?

AA: si.



Defensa: ¿en la página 1 se habla de las personas que usted admitió haber asesinado?

AA: conspiré para asesinarlos.



Defensa: ¿en la página 2 está la lista de los individuos que usted asesinó?

AA: no entiendo.



Defensa: ¿hay una diferencia entre orden para asesinar que halar el gatillo?

AA: si.



Defensa: ¿quiénes son esas personas del listado?

AA: Sergio Neptalí Duarte y Jairo Orellana.



Defensa: ¿fueron heridos o torturados?

AA: no lo recuerdo.



Defensa: ¿no recuerda haberlos herido?

AA: no lo recuerdo.



Defensa: ¿reconoce esos nombres desde 1993 a 2011?

- silencio por parte del acusado por varios minutos.

AA: si.



Defensa: ¿qué les hizo?

AA: a Pedro lo maté yo con un trabajador.



Defensa: ¿son personas adicionales a las que usted dijo haber asesinado?

AA: esas personas están en las 56 personas.



Defensa: ¿usted les hizo algo adicional a lo que dijo que les hizo?AA: no entiendo.



Defensa: ¿por qué esas personas figuran en una lista aparte?

AA: no lo sé.