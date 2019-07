Zonas de San Pedro Sula y Francisco Morazán que no tendrán electricidad el jueves 18 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jueves 18 de julio varias colonias, aldeas y residenciales de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico debido a la programación de labores de mantenimiento anunciadas por la Empresa Energía Honduras (EEH).

A continuación el listado de sectores sin electricidad:

De 4:00 AM a 7:00 AM de San Pedro Sula, Cortés

Colonia Prado Alto

Colonia Prado Oeste

Colonia Hernández

Barrio Paz Barahona Oeste

Colonia Altamira

Colonia Altiplano

Colonia Suazo Córdova

Aldea San Isidro

Colonia Primavera

Aldea Las Peñitas

Colonia Las Mesetas

Colonia Villa Eugenia

Colonia Trejo IV etapa

Colonia Los Arcos

De 9:00 AM a 4:00 PM en Francisco Morazán

Aldea La Joya

Aldea Joya Grande

Los Arrayanes

La Estancia

San Juan del Rancho

El Quebracho

Tatumbla

Residencial Tatumbla

Linaca

Cerro de Uyuca

Residencial Uyuca

Montaña de Azacualpa



De 8:00 AM a 4:00 PM en Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Campo Llano

Aldea El Llano

Campo Olivo

Campo Barranco

Campo Bejuco

Aldea Subirana del Olivar

San Luis Zacatales y zonas aledañas

De 8:30 AM a 4:00 PM en Santa Bárbara

El Moguete

Llanos del Conejo

Renovación 88

Casco Urbano de Santa Bárbara.