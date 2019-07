Fuerte lluvia azota la capital de Honduras la tarde de este lunes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una fuerte lluvia bañó por varios minutos el Distrito Central la tarde de este lunes, debido a una onda tropical que se desplaza por Honduras.



El Centro Nacional de Estudios Atmosfericos, Oceanograficos y Sismicos (Cenaos) informó en horas de la mañana sobre la precipitación que dejaría lluvias con actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.

LEA TAMBIÉN: Niña de ocho años sería la nueva víctima del dengue grave en Honduras



En la capital de Honduras el aguacero inició como a eso de las 2:20 de la tarde y se mantuvo por al menos 20 minutos con bastante intensidad.



Los expertos de Cenaos proyectaron que las condiciones meteorológicas afectarán a todo el país, pero se reportarán con mayor intensidad en las regiones noroccidental y oriental.



Hasta ahora se reporta tráfico lento en el anillo periférico a la altura de El Trapiche debidoa a las lluvias, no obstante no se presentan inundaciones.



Sin embargo, se la Comisión Permanente de Contingencia (Copeco) pide a la población no correr por la carretera y tomar las medidas de prevención del caso.