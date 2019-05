Encapuchados se toman la salida al sur de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de encapuchados se tomó la mañana de este viernes la carretera de la salida al sur, lo que está provocando un fuerte tráfico en el sector.



Las tomas se realizan en el kilómetro uno a la altura de la aldea de Germania, en el Distrito Central.



Los protestantes prendieron llantas a lo ancho de la carretera para evitar el libre tránsito de los vehículos que viene del sector y viceversa.



Miembros de la Policía Antimotines se apersonaron al lugar, no obstante, la calle todavía no ha sido habilitada. Los Protestantes se mantienen en el lugar.



El gremio médico y docente convocó, por segundó día consecutivo, a un paro nacional, sin embrago, pidió a sus compañeros que el mismo se realizara de forma pacífica.



La plataforma solicitó a los agremiados no cubrirse el rostro, no dañar la propiedad privada y no afectar el libre tránsito, con el fin de identifica a las personas que han provocado caos en Honduras.

